Voluntaria de las Damas de Amarillo recibió investidura

Reconocimiento. La dirigente Susana Rivero se transformó en la presidenta nacional de la organización de voluntariado.

CURICÓ. En una emotiva ceremonia, el alcalde Javier Muñoz junto al concejo municipal realizó investidura como presidenta nacional de Damas de Amarillo a Susana Rivero Gálvez, quien será la responsable de esta organización a nivel nacional.

En este sentido el alcalde Javier Muñoz destacó este importante paso para la organización y manifestó su apoyo a la dirigente nacional.

“Estamos muy contentos de que la señora Susana haya sido designada con esta alta responsabilidad de las Damas de Amarillo a nivel nacional, además darle todo nuestro apoyo, respaldo y cariño, y también comprometernos, no solo con las Damas de Amarillo sino que con todas las instituciones de voluntariado que tenemos en la comuna, porque hacen una labor tremendamente loable, entregarse a los demás de forma desinteresada y en momentos difíciles es destacable, así que a través de ellas quiero saludar a todas las organizaciones de voluntariado”, comentó el alcalde.

AGRADECIDA

Por su parte, Susana Rivero se mostró sorprendida por este reconocimiento. “Uno la verdad de las cosas que nunca espera de la comunidad de cual uno pertenece le hagan un reconocimiento tan hermoso como el que me hicieron hoy día, la verdad soy una agradecida de la vida, agradecida de Dios que me da la oportunidad de entregar mi tiempo libre, mis capacidades para poder realizar esto del voluntariado, porque la vocación de servicio uno nace con ella, no se da en el camino, la vocación de servicio la inculcan nuestros padres, luego el colegio, luego emprende al trabajo, pero siempre hay que pensar que debemos ayudar al otro. Es muy fácil querer al que uno ama, pero es muy difícil el acercamiento de la gente para entregar cariño u amor, muchas veces cuando los hijos crecen uno queda con mucho amor dentro, entonces lo único que tenemos que hacer es desarrollarlo y qué mejor que estar ahí con los pacientes y enfermos y que necesitan tanto apoyo”, dijo Rivero.

VOLUNTARIADO DAMAS DE AMARILLO

Con más de 68 años de historia, las Damas de Amarillo tienen como finalidad ayudar material y socialmente a los enfermos de escasos recursos, a través de visitas diarias en turnos de lunes a sábados. La misión de este voluntariado es acogerlos bridándoles cariño, acompañándolos en sus dolores, entregando palabras de consuelo e interesándose en conocer y solucionar sus problemas más urgentes.

La presidenta comunal del voluntariado Miriam Rojas Pezo, no quiso estar ausente de la ceremonia y entregó las mejores energías a su compañera. “Yo le deseo toda la suerte del mundo, además que es nuestra compañera, entonces le deseamos mucha fuerza, que Dios la acompañe y a todas nosotras. Estamos muy feliz de cuando supimos que ella sería la nueva presidenta nacional, para nosotros es un orgullo”, finalizó.