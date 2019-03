Vecinos fueron consultados sobre sus necesidades en el ámbito de la seguridad

Villa Prat. La información que se recabó será utilizada de cara al desarrollo de diversas acciones.

SAGRADA FAMILIA. A modo de ir respondiendo con una serie de compromisos suscritos con la propia comunidad, personal de la gobernación provincial de Curicó y de Carabineros, participó de un operativo en la localidad de Villa Prat, comuna de Sagrada Familia, instancia donde una serie de vecinos fueron consultados respecto a sus necesidades ligadas al ámbito de la seguridad, información que será utilizada de cara al desarrollo de diversas acciones.

El punto de encuentro fue en la plaza de la aludida localidad, lugar hasta donde arribaron funcionarios de la citada policía tanto de Sagrada Familia como de comunas vecinas, como Curicó y Molina.

A dicha cita asistieron la gobernadora Macarena Pons y el prefecto de Carabineros de Curicó, coronel Aldo Borroni. Tras ello, fue el turno de trasladarse sin previo aviso a una serie de sectores, sosteniendo un diálogo directo a través de un “puerta a puerta”, interacción que permitió recabar una serie de datos respecto a cuáles son los problemas en el área de la seguridad y prevención a fin de ir resolviéndolos.

“Lo hicimos acá en la plaza (de Villa Prat) para que se viera una gran cantidad de Carabineros; vamos a estar en varios lugares, y el ideal es que en futuros operativos tengamos claridad, en base a la problemática que nos digan los vecinos, respecto a dónde poder desplegar nuestro personal”, indicó al respecto el coronel Borroni.

“PATIO TRASERO”

Respecto del tema, la máxima autoridad en la provincia de Curicó, Macarena Pons, aseguró que dicho trabajo realizado en conjunto con Carabineros busca que quienes residen en Villa Prat “no se sientan el patio trasero” de Sagrada Familia. Por lo mismo, a fin de evitar “cierta sensación de abandono” que iría de la mano con tal aseveración, se está trabajando en “solucionar” las falencias que se detecten, escenario que permitiría brindar la tranquilidad a los vecinos.

“La verdad que me dio bastante pena que la gente de acá dijera que eran el patio trasero de Sagrada Familia. Eso no es así, ellos son parte de la provincia igual que todas las demás localidades, y por eso estamos acá de lo contrario no habríamos ido a la reunión el lunes 4 (de marzo), no estaríamos acá con este operativo, no haríamos este puerta a puerta donde escuchamos a los vecinos para saber realmente lo que necesitan”, dijo.

MÁS INTERVENCIONES

En la oportunidad se recalcó que a corto plazo se realizarán “más intervenciones” de tal naturaleza, a fin de seguir captando la percepción que tenga la comunidad en materias de seguridad. A ello se sumarán acciones tanto a mediano como largo plazo.

Cabe recordar que el 22 de febrero una serie de vecinos se reunieron en la calle principal de Villa Prat, y protagonizaron una manifestación (incluyendo barricadas), en la que exigieron, entre otros puntos, una mayor presencia de Carabineros.

RESULTADOS

Se trata de servicios que tienen como objetivo principal aumentar la sensación de seguridad en la comunidad del sector. Con el apoyo del personal de Intervención Policial de la Prefectura de Curicó, se efectuaron controles vehiculares en diferentes puntos de la ruta K-16, como también controles de identidad, entrevistas puerta a puerta a los vecinos de diferentes poblaciones, con la finalidad de tomar conocimiento de las principales problemáticas que los afectan.

Tras el trabajo preventivo y de seguridad, Carabineros dio cuenta de los siguientes resultados: 72 controles de identidad, 82 controles vehiculares, seis fiscalizaciones a locales de alcoholes, tres infracciones de tránsito, tres infracciones a locales comerciales, y un detenido por infracción al Artículo 8 de la Ley 20.000, incautándose cinco plantas de marihuana.