Vecinos exigen solucionar una serie de puntos pendientes en proyecto de remodelación

Derecho a réplica. A juicio del secretario de la Junta de Vecinos avenida España Sur, Jaime Bass, la “inquietud” nace por la incertidumbre respecto a la posibilidad de saldar “varios problemas”, más aún cuando se trata de una iniciativa que se llevó a cabo gracias a recursos fiscales.

Curicó. A fin de manifestar de manera pública “una serie de observaciones” cuya solución permanece “pendiente”, ligados al proyecto de remodelación de la plaza Luis Cruz Martínez (también conocida como San Francisco), vecinos que residen en las cercanías de dicha área verde solicitaron a diario La Prensa “un derecho a réplica”. A juicio del secretario de la Junta de Vecinos avenida España Sur, Jaime Bass, la “inquietud” nace por la incertidumbre respecto a la posibilidad de saldar “varios problemas”, más aún cuando se trata de una iniciativa que se llevó a cabo gracias a recursos fiscales. “Si bien es cierto que nos han contestado que hay garantía, esa no es la idea. La idea es que se hagan bien las cosas. Hay baldosas quebradas, hay bancas quebradas, la pileta, el odeón, el telegestión, tenemos los correos que dicen que está entregado el telegestión y eso es falso”, señala. Si bien existe un documento, el cual fue publicado en este medio en la edición del domingo, que entrega “con lujo de detalles” cada una de las observaciones detectadas por los vecinos, algunos de esos puntos son más llamativos. Por ejemplo, la altura que por estos días alcanza el chorro de agua de la pileta central, inferior a lo que se observó durante la jornada de inauguración del proyecto. “Nos interesa que la pileta funcione, porque la pileta no va a funcionar cuando haya que regar, además esa agua, cada día el chorro va a ser más bajo, porque aquí lo que falta es reparar el sistema que tiene de devolución del agua”. Se hace necesario además, señala, que para activar aquel servicio sea a través de un “timer” con su respectiva programación y no de manera manual. “Se nos pidió nuestra opinión y no se nos tomó en cuenta. Hay problemas de paisajismo. El problema mayor aquí son los morones en el verano, que la gente se resbala, la gente de la Tercera Edad. Y el problema peor que pusieron frutos de oro o tamarindos, que es peor, porque tienen un cuesco, es como una bolita de rodamiento”, dijo. “Además faltan plantas, yo tengo el plano aquí, falta un basurero, falta un bebedero de agua ¿Y sabe lo que me contestaron? Es que eso se puede hacer, se puede cambiar. Si el proyecto lo presentaron ¿Modificaron el proyecto? ¿A quién le informaron que iba a haber un bebedero o un basurero menos? ¿Por qué no nos tomaron en cuenta como vecinos? Eso es lo que nos molesta”, concluye Bass.

TELEGESTIÓN

Sumándose a lo dicho por Jaime Bass, el presidente de la junta de vecinos, Eduardo Espinosa, indicó que el objetivo de plantear estas observaciones no es con el ánimo de “molestar ni pedir más de lo que se pueda pedir”, sino que simplemente de resguardar el correcto uso de los fondos que fueron invertidos. “Nosotros queremos que se complete la obra, principalmente en el tema de los cuatro millones que faltan de la telegestión, que creo que es lo más caro que falta por poner acá. Además falta que las autoridades se pongan de acuerdo entre ellas para que esto llegue a su final, ya que un servicio dice que está entregado y otro no”, acotó.