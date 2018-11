Vecinos de El Yacal manifestaron su rechazo a avícola en Molina

Instancia de participación ciudadana. La alcaldesa Priscilla Castillo también planteó la necesidad de modificar este tipo de procesos, donde la decisión final corresponde al intendente con sus seremis, sin derecho a voto de la comunidad.

MOLINA. Un duro revés volvió a sufrir la empresa Núcleo Agricovial en la segunda jornada de participación ciudadana en el marco de la eventual instalación de una avícola en Molina.

En esta oportunidad, la localidad precordillerana de El Yacal fue el escenario de exposición de la compañía que nuevamente se fue sin poder dar respuesta satisfactoria a la serie de inquietudes que manifestó la comunidad.

Cabe destacar que en esta jornada no estuvo presente Germán Vial, propietario de la firma que realizó polémicas declaraciones el día anterior, desconociendo primero las 186 toneladas de guano diarias que producirá su planta y afirmando después que no tendría problemas en vivir al lado de tamaña cantidad de heces.

CRÍTICAS

Los dardos de los vecinos apuntaron no solo a la avícola, sino también al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), ya que esperaban ser informados sobre el grado de avance del proceso y no ser conminados a buscar los datos en el sitio web del organismo, ya que no todos poseen acceso a Internet en el campo.

Así lo expresó Sergio Larraín, habitante del lugar, quien dijo que “la presentación de ellos fue muy complicada, hicieron una clase magistral sobre lo que son, pero sin posibilidades de hacer preguntas. Nadie entendió de lo que estaban hablando y algunos pensamos que está todo arreglado”.

Más tajante fue Federico Orellana, asesor del Comité Ecológico de la comuna, quien aseguró que “la exposición de la compañía fue una burla, pero lo más grave fue lo que hizo el SEA, que hoy dio pena al no traer información vital para la comunidad”.

DERECHO A VOTO

Por su parte, la alcaldesa de Molina, Priscilla Castillo, también llamó la atención acerca de la necesidad de cambiar el sistema para evaluar este tipo de proyectos. “La voz de la ciudadanía, ¿cuándo se escucha? Se oye solo a través de los seremis, pero pienso que nosotros también deberíamos tener ese derecho a voto”, planteó.

Además, señaló que “en los discursos del Intendente (Pablo Milad), hemos escuchado que quiere potenciar el turismo; pero si nos aprueban la avícola, nos van a matar el Parque Nacional Radal Siete Tazas. Yo creo que él no estará de acuerdo en hacer eso”.

La jornada de participación ciudadana tendrá un nuevo episodio hoy, esta vez en la localidad curicana de Potrero Grande. Por su parte, el SEA estará recibiendo hasta el 12 de diciembre las observaciones técnicas de los organismos pertinentes.