Vecinos de El Guindo en la comuna de Teno por fin tendrán luz eléctrica

Trabajos. Durante el mes de octubre comenzarán las obras de estacamiento, para ver la ubicación de los postes y a fin de año la comunidad contará con energía eléctrica.

TENO. Son varias familias las que se verán beneficiadas con la instalación del tendido eléctrico, que significará llegar con el servicio hasta el interior de las viviendas de forma segura en el sector rural de El Guindo.

El anunció fue realizado por la alcaldesa, Sandra Valenzuela, quién desde el año 2009 viene realizando las gestiones para que este adelanto se concrete y es así como aprovechó la instancia y la visita del subsecretario de Energía, Ricardo Irarrázabal, y la de la seremi de la misma cartera, Anita Prizant, quienes realizaron una entrega de kit de ahorro eficiente a vecinos de la comuna y con quienes luego de terminar la ceremonia se dirigió hasta una de las casas que hoy se alumbran con velas, para informar a los vecinos sobre esta importante noticia.

“Hace muchos años venimos luchando junto a los dirigentes, en este caso, con Ramón Véliz, y Alejandro Muñoz, este problema que significa no tener luz eléctrica. Hoy tenemos niños que no pueden estudiar en sus casas y deben irse a la casa de algún familiar, y creemos que esto, en pleno siglo XXI, no puede ser, no pueden haber personas en ningún sector que no cuenten con acceso a luz. Afortunadamente, este panorama ha cambiado y hemos dado esta noticia de que desde octubre comenzarán los trabajos que traerán luz a este sector y como alcaldesa y persona estamos felices de que se venga esta segunda etapa de tendido eléctrico”, señaló la alcaldesa de Teno.

Esta situación que afecta a los vecinos del sector rural de la comuna de Teno, se encuentra resuelto, gracias a las gestiones del municipio y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), quienes han conseguido que la empresa privada extienda el tendido eléctrico beneficiando a varias familias y asegurando que dentro del mes de octubre ya se verán las primeras gestiones en terreno.

“Hoy pudimos anunciar que durante el próximo mes estas familias tendrán energía en esta zona. Ellos nos han contado lo que ha significado, en cuanto a problemas de salud, de estudios de sus hijos y tantos otros, el no tener energía y esta noticia sin duda les cambiará su vida, nos pone muy contentos que esto se realice en el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera”, dijo el subsecretario de Energía, Ricardo Irarrázabal.

TRABAJOS

El director de la Superin-tendencia Eléctrica y Combustibles (SEC) del Maule, aseguró que este trabajo en conjunto realizado con la Municipalidad de Teno, comenzará a ejecutarse durante la primera quincena de octubre donde se comenzará con el proceso de estacamiento para ver la ubicación de los postes y finalmente antes de fin de año, estos vecinos puedan obtener energía eléctrica en sus hogares y dejar atrás el uso de velas y generadores que hasta ahora tienen como opción.