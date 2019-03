Un éxito resultó la 5ª versión de la Running Especial en Curicó

En el sector de Zapallar. Con más de un centenar de corredores procedentes de distintos puntos de la zona central del país, se realizó la Running Especial 2019, Media Maratón, organizada por el Centro Educativo Integral (CEIC), con distancias de 3K familiar, 10K, 21K competitiva.

CURICÓ. Durante la mañana de ayer, deportistas de diferentes edades fueron los que hicieron un alto en sus actividades habituales de día domingo, para vestirse con tenida deportiva y acudir a la invitación de CEIC para ser parte de la quinta versión del Running Especial, Media Maratón 2019, del Centro Educativo Integral de Curicó, en las pruebas de 3K familiar, 10K y 21K, esta última prueba, que para los más avezados, es la preparatoria para quienes irán a la Maratón de Santiago.

El Running Especial es una iniciativa promovida por el Centro Recreativo, Deportivo, Cultural y Social, cuya directora es Pilar Castro Hernández, con el lema “Sin Límites”, integrada por todos los funcionarios que componen este prestigioso plantel que pertenece a la Red Educativa Municipal de Curicó, se inicia el año 2015 con el propósito de apoyar en el mejoramiento del establecimiento en diversas áreas cubriendo necesidades inmediatas de los alumnos.

Esta nueva versión, nuevamente contó con la participación de buena concurrencia de atletas y autoridades, que se dieron cita para animar esta fiesta deportiva en su quinto año de realización: los concejales Javier Ahumada y Sebastián Maturana; el gerente de la Corporación de Deportes, Fabián Torres; colaboradores de supermercado Jumbo, Aguas Nuevo Sur, entre muchos otros.

“Agradecer a todos los deportistas que llegaron al punto de partida en el Liceo Zapallar, para colaborar de una manera sana y entretenida como es haciendo deporte, creo que es una linda carrera, ojalá que año a año esto vaya creciendo para que seamos muchos los curicanos y las personas que vengan a colaborar y a correr como lo hicimos esta vez en los 3K”, expresó Javier Ahumada.

CAMPEÓN

El atleta de Nancagua y vencedor de los 21K todo competidor, Rodrigo Carrasco Martínez, de 33 años, mencionó que primera vez viene a participar en esta corrida. “Un circuito bastante duro, la idea era correr en 1 hora y 17 minutos y 28 segundos, por lo que estamos muy conformes con el tiempo; felicitar a la organización por invitar a este tipo de corrida para ayudar a los niños. Me siento muy conforme, aunque no ando en el mejor nivel, no me gusta apurar ya que los resultados se dan solos. Vengo con mi familia, mi hija y mi hijo, soy padre soltero, trabajo en el campo, sacrificado pero amo este deporte, feliz después de haber estado tan mal y que te premien lo que te gusta no hay nada más reconfortante que esto”, confesó.

SATISFACCIÓN

La directora de CEIC Pilar Castro Hernández, se mostró muy satisfecha por la realización. “Estamos muy felices, porque vemos cómo el Running Especial se ha ido posicionando en la comuna de Curicó, y en estos cinco años vemos que estamos instaurados dentro de los deportistas y estamos en presencia de una prueba redondita, con todo muy bien organizado desde el punto de partida al retorno. Muy contenta y agradecida de todos”.

También se destacaron a los colaboradores empresa Jumbo, Aguas Nuevo Sur, DAEM, Corporación de Deportes, Moto Servis, Centro de Kinesiología, Frutasol, Carabineros de Chile, ACHS, entre otros.