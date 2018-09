Jefe comunal indicó que aún no hay “nada oficial”. “Si el alcalde (Javier Muñoz) desiste el día de mañana de participar, la comuna de Talca está dispuesta a asumir el 100% la organización”, acotó, Pablo Milad.

CURICÓ. El intendente, Pablo Milad, expresó su “extrañeza” ante los dichos expresados por el alcalde, Javier Muñoz, quien señaló de manera pública que aún “no se ha llegado a un acuerdo” para que la ciudad de Curicó sea una de las sub sedes del venidero Campeonato Sudamericano Sub-20 que se disputará el próximo año.

Cabe recordar que durante la presente semana, la propia Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) anunciaron de manera pública que tanto Curicó como Talca, acompañarán a Rancagua como sub sedes del aludido torneo.

“Me extraña lo que haya dicho el alcalde, porque tuvimos una reunión de coordinación y estaba dispuesto a participar en esto y si no quiere participar, Talca está dispuesto a asumir”, dijo.

Agregó Milad que tras lo conversado con la propia ANFP, su idea era que pudieran programar partidos en las cuatro provincias de la Región del Maule, pero que, en definitiva, solo dos cumplen con los requisitos que exige la Conmebol. En lo puntual, se trata de los estadios La Granja de Curicó y el Fiscal de Talca.

“Por eso yo en lo personal pensé en Curicó y en Talca. La ANFP me dijo si contaba con el apoyo de la región, para ser sub sede y yo les dije que sí. Si el alcalde (Javier Muñoz) desiste el día de mañana de participar, la comuna de Talca está dispuesta a asumir el 100% la organización de las sub sedes”, dijo.

REUNIÓN

Independiente a ello, Milad señaló que espera que las “dudas o discrepancias” que puedan existir queden aclaradas en la reunión de coordinación programada para mañana lunes con, precisamente, personeros de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (AN-FP), cita que en principio indicó, era “solo para afinar detalles”.

Agregó que si bien existen gastos que cubrir ligados, en específico, a la permanencia de los equipos por los días que participarán en el torneo (lo que incluye transporte, alimentación, hospedaje, entre otros puntos), tales costos “serán compartidos”, recalcando que dicho evento contará “con todo el apoyo del Gobierno Regional” y de la propia intendencia.

JEFE COMUNAL

El pasado viernes, el alcalde de Curicó indicó que si bien existe “la mejor disposición” para recibir el citado evento, todavía no se ha llegado a “un acuerdo definitivo” con la ANFP, lo cual debería quedar dilucidado mañana lunes en la aludida reunión.

“Esperemos que sí se den todas las condiciones para aquello, pero también es bueno precisar que esto no está cortado y no está definido. Nosotros tenemos que ver todavía todo lo relacionado con los recursos y cómo se van a financiar todos los gastos que se requieran para este torneo y después de eso vamos a estar en condiciones de poder decir sí somos subsede o decir lamentablemente no se puede”, dijo, Javier Muñoz.