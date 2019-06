Tres personas han muerto por Influenza en la Región del Maule

Casos. El intendente Pablo Milad precisó que todas las víctimas fatales tenían enfermedades asociadas que empeoraron sus casos.

CURICÓ. Preocupación existe en la población tras confirmarse la muerte de tres adultos mayores en el Maule por Influenza que ya ha contagiado a más de medio centenar de personas en la región.

El intendente Pablo Milad, confirmó que dos de las víctimas son de Curicó y otra de Talca. Agregó que tenían “problemas renales, pulmonares y también una era alcohólica”. Tomando en cuenta que las personas de Curicó fueron vacunadas (aunque una de ellas no alcanzó las tres semanas, periodo en que hace efecto), la autoridad señaló que esos casos serán estudiados. “Vamos a hacer un estudio clínico aunque ellos presentaban enfermedades crónicas”, apuntó.

Milad puntualizó que la vacuna contra la influenza no hace efecto inmediatamente. “Empieza a hacer efecto a la tercera semana, no es automática y cuando los niveles inmunológicos son bajos en las personas el efecto no es el esperado”, apuntó.

El intendente Regional aclaró que Curicó “cumplió el 99 por ciento de vacunación, es decir, se vacunó más personas de las indicadas porque normalmente está entre un 90 y 94 por ciento”, indicó.

NUEVAS DOSIS

El intendente precisó que la Región del Maule es la que más se ha vacunado en Chile. “Eso quiere decir que lo que estaba presupuestado cubrió más allá de lo que fue el año pasado. Si van a llegar más vacunas, aunque se han tardado un poco porque hay una demanda excesiva, pero tendrían que llegar exclusivamente para los grupos de riesgos que son los menores de un año, las mujeres sobre 13 semanas de embarazo y los adultos mayores con enfermedades crónicas”, apuntó.

Dentro de la región, la provincia de Curicó es la más afectada, con más de una treintena de contagiados y dos muertos. A pesar de las negativas cifras, la gobernadora Macarena Pons llamó a la calma. “El mensaje es a no alarmarse. Quienes están en grupos de riesgo y vacunados deben estar tranquilos, siempre que no tengan enfermedades asociadas como los casos lamentables de las dos personas que fallecieron. Lo importante es que Curicó sobrepasó la meta y por eso hay que estar tranquilos, pero atentos”, acotó.

Ayer la influencia cobró su víctima fatal número 20 a nivel nacional. Se trata de un hombre de la Región del Biobío que no estaba vacunado.