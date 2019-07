Traspié en la primera fecha del semestre

Reinicio. Curicó Unido no pudo en el regreso del torneo de Primera División y terminó cayendo con goles de dos ex albirrojos como Sebastián Leyton y Josepablo Monreal. El Curi baja un puesto en la tabla (ahora es noveno) y debe dar vuelta la página pues el próximo domingo visita a Colo Colo en el estadio Monumental.

LA CALERA. Fría noche en el remozado estadio “Nicolás Chahuán Nazar” de la ciudad cementera de La Calera. Cerca de un centenar de hinchas curicanos en las gradas en el reinicio de la competencia oficial de la Primera División del fútbol chileno.

Giovagnoli que apostaba por Santelices en el arco, remueve la franja zurda con Buss y Saavedra, Bustamante arranca de enlace y Vallejos debuta como estelar como eje de ataque en lugar del goleador Mauro Quiroga.

Suave lluvia al arrancar el juego sobre el pasto sintético del Nicolás Chahuán. Curicó Unido desdibujado en la primera parte del encuentro y apareció en el complemento sin lograr la igualdad.

SIN ATAQUE

El arranque tuvo a un Curicó Unido presionando en terreno rival y firme en defensa, sin embargo, una precisa triangulación local en la primera a fondo de La Calera terminó en centro de Leiva, pivoteo de Cáceres y derechazo potente de Sebastián Leyton para batir a Santelices y decretar el tempranero 1 a 0 al minuto 8.

El curicano Leyton tras el gol pide disculpas a la hinchada albirroja y luego levanta sus brazos al cielo dedicando el gol seguramente a su padre recientemente fallecido, el talentoso Juan Leyton. 1 a 0 para los cementeros y a remar desde atrás los curicanos.

El partido volvía al sello de antes del gol, con un juego disputado en media cancha, muchas veces con pelotazos largos imprecisos y con defensas bien aplicadas que controlaban los embates de uno y otro.

El gol de Leyton parecía ser un accidente en medio de un partido parejo. A los 22’ el mismo Leyton acelera un tiro de esquina y un remate a borde externo de Isnaldo exige la respuesta de un Santelices mal ubicado que rápidamente vuelve a línea de gol para evitar el segundo.

Recién a los 24’ el Curi tiene su primer remate a gol con Bustamante desde fuera del área y un tiro que se desvía muy elevado. Los albirrojos no encontraban la sintonía ofensiva, pese a por momentos controlar el balón en medio terreno, sin embargo, la conexión por las bandas no perforaba la defensa local y el riesgo de gol en el arco del portero Batalla no alcanzaba para profundizar ni para encender alarmas de aproximación al empate. Giovagnoli reacciona y saca a Saavedra en lugar de Sebastián Jaime que ingresa a los 39’ y el Curi buscaría empujar más en pos de la igualdad.

CASI LO EMPATAN

El arranque del complemento tuvo a Curicó Unido jugando más en territorio rival. Minuto 53 del partido y un centro de Cavalleri encuentra la arremetida de Vallejos y la pelota incómoda encuentra la respuesta de Batalla en lo que pudo ser el empate.

A los 56’ Buss cabecea un corner corto y la pelota que cae sobre el techo cementero, y luego a los 63’ Jaime pelea una pelota que termina en un derechazo a colocar de Cavalleri que se estrella en el poste izquierdo del arco local para luego pasearse por la línea de gol.

El empate acarició las mallas en el “Nicolás Chahuán” cuando Giovagnoli apostaba por el debut oficial del ‘Viruta’ Vera en un Curicó Unido que era mucho más en el segundo tiempo, llegando a fondo y controlando defensivamente los embates del rival.

Minuto 72 y un remate bajo a colocar de Cavalleri gasta los guantes de Batalla, tal como al minuto siguiente con un potente tiro centralizado de Jaime que logró aportar mayor contundencia ofensiva, aunque la igualdad no llegaba en el marcador cuando el tiempo se extinguía.

A los 79’ el ‘Seba’ Leyton intenta un gol olímpico rematando a borde externo y la pelota con efecto envenenado que casi se mete en el arco de Santelices, en tanto que a los 83’, Andía y Vásquez armaron el ataque por la derecha y terminaron centrando atrás para el ingresado Josepablo Monreal quien remata de derecha anticipando a Bechtholdt para batir a Santelices y cerrar el partido con el 2 a 0 final.

Con este triunfo, Calera trepa al tercer lugar de la tabla y el Curi baja un puesto en la tabla, estancándose en 19 puntos, siendo superado por diferencia de gol por Coquimbo Unido.

En la próxima fecha, Curicó Unido será nuevamente visitante, esta vez frente a Colo Colo el próximo domingo por la tarde en el estadio Monumental.