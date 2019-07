Todo listo para el “Súper Lunes” en el proyecto Freire-Alessandri

Autoridades. Varias medida de mitigación tendrán su prueba de fuego esta semana con un flujo vehicular normal.

CURICÓ. Y llegó la hora. Tras algunos días de una especie de marcha blanca, la intervención vial, que durará cuatro años, conocido como el eje vial Freire-Alessandri, tendrá una semana clave para que sean analizadas varias medidas de mitigación en funcionamiento y otras que están en carpeta. El seremi de Vivienda, Gonzalo Montero, precisó que ya se han abordado algunos asuntos con las instituciones involucradas con la iniciativa. “Hemos conversado con Carabineros y con la empresa (Icafal) para que estén preocupados y se generen la fluidez necesaria del tránsito, pero también entendiendo el contexto de esta intervención que es muy potente, grande y onerosa”, indicó. El personero reiteró el llamado a la gente a tener paciencia, pues toda gran obra tiene sus inconvenientes durante su construcción. “Una vez terminada generan de verdad beneficios importantes para la comunidad. Van a haber algunas incomodidades momentáneas, pero va a haber un beneficio superior que es que los tránsitos de un lugar a otro van a disminuir y vamos a aprovechar mejor el tiempo con las personas que más queremos”, apuntó.

ESCOLARES

La entrada a clases de los estudiantes de los distintos establecimientos educacionales de Curicó y otras comunas vecinas generarán una congestión importante, pero servirán para analizar la efectividad de las medidas de mitigación. El seremi de Transporte, Carlos Palacios, adelantó que no se construirán nuevos paraderos para la locomoción colectiva por su alto costo. “Se mantienen los que ya sabemos. No existen proyectos de paraderos nuevos, sin perjuicio que van a existir autorizaciones de lugares de parada. No hay una inversión porque cada paradero no bordea menos de seis a diez millones de pesos para poder instalarlos”, acotó. La autoridad regional recordó que Carabineros ha reforzado algunos puntos como calle Freire con El Boldo, avenida Alessandri y el sector Alameda. Además, recordó que desde este lunes se cursarán partes a los conductores que no respeten los desvíos. Se espera que durante esta mañana estén desplegados operativos del departamento de Tránsito de la Municipalidad, del Serviu y la empresa constructora a cargo de los trabajos, los cuales se han concentrado en la primera etapa en avenida Alessandri, entre la Ruta 5 Sur y el paradero 7.