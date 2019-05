Todo indica que se juega el domingo

Fecha final. El próximo rival del Curi juega esta noche en Venezuela y regresará al país el viernes. “Se juega el domingo” confirmaron desde la dirigencia de Curicó Unido, mientras el plantel albirrojo retomó ayer sus entrenamientos. “Debemos saber perder”, dijo Giovagnoli respecto a la derrota reciente frente al Audax.

CURICÓ. Palestino juega esta tarde noche en Venezuela, por la ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana. El regreso del plantel dirigido por Ivo Basay, contempla viaje de Maracaibo a Caracas en el convulsionado país venezolano, luego viaje aéreo a Lima, Perú, y tras 10 horas de espera en el país incaico, tomar el vuelo rumbo a Santiago.

Los árabes plantearon la opción de aplazar el juego, sin embargo, los curicanos dijeron que no. Por tanto, y tal como confirmó este martes, el vicepresidente albirrojo, Patricio Romero, ‘el partido se juega este domingo’, por lo que Curicó Unido vs Palestino mantendrá su programación inicial del domingo a las 15:00 horas sobre el pasto del estadio La Granja.

LA VOZ DE DALCIO

Tras la derrota el pasado fin de semana frente al Audax Italiano, el técnico albirrojo realizó su análisis y autocrítica respecto al juego: “tuvimos ocasiones y no aprovechamos de marcar, hemos cometidos fallas puntuales en los goles del rival, pero la actitud y la entrega fue máxima y hay que ponderar, y debemos saber perder este tipo de partidos, Audax fue pragmático, hizo cosas buenas en el momento oportuno y se quedó con el triunfo”, dijo el DT, quien agregó que “puede que nos hayan faltado remates de distancia, pero erramos goles bajo el arco, no nos vamos a poner el escudo por delante, nuestra concepción de juego, generación ofensiva la contrarrestó el rival, nos faltó una marcha más de tres cuarto para adelante, no tuvimos una tarde muy afortunada en el rendimiento y no es excusa, pero el piso sintético es algo a lo que no estamos acostumbrados, la idea nuestra estuvo, hubo falencias ofensivas y Audax golpeó en el momento justo”, acentuó el técnico albirrojo.

Giovagnoli además adelantó lo que se viene en materia de refuerzos: “tenemos que corregir e ir mejorando los errores puntuales que nos desbalancean, debemos mejorar tanto lo defensivo como lo ofensivo, el tema de refuerzos ya los veremos, hablaremos la próxima semana con tranquilidad, sabemos que el mercado interno está cubierto y el cupo de extranjero está copado, hay que evaluar, decidir, pero será la próxima semana, evaluaremos a todos los jugadores nacionales y a todos los extranjeros del plantel”, apuntó el DT que ayer retomó las prácticas con su plantilla profesional de cara al juego de este domingo frente a Palestino.

PROGRAMACIÓN

Curicó Unido juega este domingo ante Palestino y luego deberá enfrentar el partido frente a Ñublense por Copa Chile el domingo 9 de junio, el juego de ida en el estadio “Nelson Oyarzún” de Chillán y la vuelta el miércoles 12 de junio en La Granja.

En caso de pasar de ronda, los curicanos seguirán en trabajos de preparación, mientras que una eliminación de Copa Chile los llevará a tomar vacaciones por 7 a 10 días, según señaló el gerente deportivo de los albirrojos, Carlos Bechtholdt. Por tanto, la más próxima estación albirroja será Palestino este domingo venidero en La Granja, donde ya se venden las entradas en boleterías del estadio curicano y a través de ticketplus.cl.