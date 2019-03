Tesorería llama a pagar los derechos de aguas

Tesorero provincial. Gracias a un convenio suscrito entre la Tesorería General de la República y BancoEstado, los contribuyentes también pueden realizar el trámite en cualquiera de los más de 25.500 puntos de atención que Caja Vecina tiene en el país

CURICÓ. El tesorero provincial de Curicó, Pedro Robles Núñez, recordó que el pago anual de patentes por derecho de aprovechamiento de aguas vence el 31 de marzo próximo. Estas deben ser canceladas por los titulares que no hayan usado el recurso natural o que solo hayan hecho uso parcial del mismo.

Gracias a un convenio suscrito entre la TGR y BancoEstado, los contribuyentes también pueden realizar el trámite en cualquiera de los más de 25.500 puntos de atención que Caja Vecina tiene en el país, lo que les permitirá ahorrar tiempo y dinero en traslados.

“Esta alianza con BancoEstado, nos ha permitido ofrecer cada vez más servicios destinados a facilitar la vida de las personas. Y este nuevo avance para el pago de patentes específicas es, sin duda, una respuesta a quienes viven en regiones, donde se concentra precisamente este tipo de tributos”, planteó Robles.

Los contribuyentes pueden consultar a través del sitio web: www.cajavecina.cl las direcciones de los puntos de atención más cercanos a su domicilio o lugar de trabajo.

Cabe mencionar que este pago está regulado por la ley 20.017, de 2005, que incorporó, entre otros aspectos, el cobro de una patente por el no uso de las aguas (artículos 129 bis 4 y 129 bis 21, del Código de Aguas). Esta es un gravamen de beneficio fiscal que anualmente debe pagar el titular del derecho, cuando no utiliza el vital elemento, en su totalidad o en parte, o cuando no ha construido las obras necesarias para la captación o restitución de las aguas.

COBRANZA

La Tesorería General de la República también es el organismo encargado de efectuar los procedimientos de cobranza, cuando los titulares de estos derechos no cumplen con el pago oportuno (marzo de cada año). En efecto, “si el titular del derecho de aprovechamiento de aguas no cancela dentro del plazo, se inicia un procedimiento judicial para su cobro”, explicó la Tesorería.

“Se entenderá que la notificación para el requerimiento del pago, se concreta con la publicación de una nómina en el Diario Oficial y en un periódico que circule en la respectiva provincia o región, y si no lo hubiere, en un diario de la capital. Desde el momento en que se realice el requerimiento por no pago de la patente, el derecho de aprovechamiento de aguas se entenderá embargado, por el solo ministerio de la ley”, puntualizó la Tesorería.