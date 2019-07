Superintendente anuncia llegada de cuartelero para Bomberos de Sarmiento

Llamado. Aprovechó la instancia para pedir a algunos dirigentes a que se sumen a colaborar con la institución y no solo criticar ante este tipo de situaciones.

CURICÓ. Hace algunos días se produjo una polémica en el sector de Sarmiento, pues tras un incendio intencional los voluntarios de la Séptima Compañía de Bomberos no pudieron acudir al siniestro por la falta de un cuartelero.

A raíz de esto, surgieron una serie de críticas hacia el Cuerpo de Bomberos de Curicó por “la falta de preocupación de contar con un cuartelero”, dijeron algunos dirigentes del sector.

Sin embargo, el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Curicó, Jorge González, salió al paso de estas críticas, asegurando que “hace tiempo estamos buscando un cuartelero para Sarmiento, pero no es algo fácil”.

“Hace mucho tiempo que nosotros estamos trabajando para tratar de conseguir un cuartelero”, aseguró González, agregando que no es sencillo contratar a cualquier persona. Esto se explica porque “debe tener varias cualidades; muchas condiciones. Primero debe tener una licencia profesional y ojalá una licencia clase F, que son las que permiten manejar vehículos de emergencia. Además tiene que ser una persona que tenga conocimientos del cuerpo de bombas y una serie de otras materias, aunque eso se puede aprender. Y como hay tantas exigencias, por lo general las personas que tienen todas estas condiciones se van a trabajar donde les pagan más, porque nosotros nos es mucho el sueldo que podemos pagar; entonces se van a otras empresas, constructoras y otros rubros” dijo Jorge González.

Según aseguró el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Curicó, “esta no es una situación en la que nosotros estábamos esperando que la comunidad nos dijera que se necesita un cuartelero, eso nosotros lo sabemos hace mucho, solo que ahora se visibilizó. Y quiero decir más, cuando ocurre una emergencia en Sarmiento, salen inmediatamente las otras unidades más cercanas”.

APROVECHAMIENTO

En cuanto a las críticas surgidas desde algunos dirigentes de la localidad de Sarmiento, Jorge González dijo de manera enérgica que “hay algunos dirigentes que quieren estar en la palestra y hacerse famosos por el tema, discutiendo con nosotros. Con don Juan Antonio Martínez (presidente de la Agrupación de Juntas de vecinos de Sarmiento) es un tema que venimos conversando hace mucho tiempo y me está ayudando a buscar gente, tratando de ver alguna persona de allá… pero hay otras personas que se quieren aprovechar de este tipo de cosas para tener tribuna y para darse a conocer”.

González aseguró además que esta es una situación que también está en conocimiento del alcalde y que hemos estado trabajando también con él. Hace un tiempo tuvimos un problema similar en la Cuarta Compañía de Aguas Negras que al final lo solucionemos, pero ahora ya tenemos algo relativamente seguro”.

CUARTELERO

Dejando de lado las polémicas, los dimes y diretes, Jorge González entregó buenas noticias, porque dentro de los próximos días o incluso en la jornada de hoy, se podría contar con cuartelero en la Séptima Compañía de Bomberos.

“Hicimos un cambio en el sector de Los Niches. Encontramos una persona allá que vamos a contratar para ese lugar y la persona que trabajaba ahí se vendrá a Sarmiento. Esto se debería materializar entre hoy y mañana”, aseguró el superintendente de Bomberos.

Jorge González hizo un llamado a aquellos dirigentes que han hecho comentarios negativos, manifestando que “yo los invito a sumarse a buscar soluciones, no a criticar. Ellos tienen que entender que nosotros pertenecemos a una institución de servicio, que estamos tratando de colaborar lo más que se pueda y tratar de optimizar todo el tema. Somos una institución donde solo los cuarteleros tienen un salario, entonces la idea es invitarlos a sumarse, a cooperar, no solo a criticar”, puntualizó.