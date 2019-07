“Súper Lunes” no fue tan caótico como se esperaba

Clases. Sin embargo, autoridades precisaron que tres establecimientos educacionales de avenida España regresan la próxima semana.

Curicó. Con la vuelta masiva de estudiantes a clases, obviamente, la mañana de ayer se intensificaron los “tacos” en algunos puntos relacionados con el proyecto vial de Alessandri-Freire. Sin embargo, la situación no fue tan grave como se anunciaba.

Algunos de los sectores con más congestión fueron calle Río Loa, al interior de la población Sol de Septiembre, El Boldo con Freire (donde dobla parte de la locomoción colectiva), la salida sur de la ciudad y el cruce Los Vidales.

El seremi de Transportes, Carlos Palacios, advirtió que aún no está todo el flujo de automóviles de regreso por lo que llamó a no cantar victoria, aunque se está monitoreando el tema permanentemente.

“Tenemos que tener presente que en el sector de avenida España tres colegios todavía no entran (a clases). El próximo lunes vamos a tener que hacer un nuevo monitoreo porque surgió esta situación”, acotó.

En tanto, el alcalde de la ciudad, Javier Muñoz, recomendó a los automovilistas a usar vías alternativas para evitar congestiones innecesarias.

“Pueden salir hacia el norte por la salida sur de Curicó o también por Sarmiento que estaba bastante expedito”, apuntó.

La máxima autoridad de la comuna destacó el uso del dron. “Estuvo operativo en el paradero 9 y en el resto del día va a estar en la salida sur (tarde). Mañana (hoy) va a estar operativo en la hora punta en Río Loa con avenida España”, dijo.

MEDIDAS A TOMAR

El seremi de Transportes puntualizó que la evaluación más clara se realizará durante la semana. “En forma contínua tres días para poder arreglar los semáforos en la sintonía que nosotros queremos para dejarlos en forma óptima”, dijo.

Carlos Palacios dijo que hay que darle más fluidez a Río Loa con avenida España, que ya antes del mega proyecto era conflictivo. Una de las medidas sería dejarla con un solo sentido en horario punta y obviamente que se usen alternativas como Río Teno o Luis Cruz Martínez.

El personero de Gobierno indicó que otro sector de congestión es el cruce Los Vidales, donde “mucha gente quiso ingresar hacia Curicó y lógicamente se congestionó. Ahí se producen cuatro intersecciones que necesariamente vamos a tener que pensar a analizar si eliminamos una o dos”.

CULTURA VIAL

También hizo un balance del “Súper Lunes” el prefecto de Carabineros, coronel Aldo Borroni, quien llamó a respetar las medidas de mitigación para evitar multas. “Siempre va a haber gente que se opondrá a estas cosas. Hay algunos porfiados que hay una salida que es exclusiva para unos camiones que están en una empresa, pero igual se meten ahí. No todos tienen cultura vial, hay gente que es ignorante en este sentido y no entiende el concepto. Para eso está el inspector municipal y el carabinero para infraccionar a aquella persona que no entiende el concepto de modernización”, aclaró.