850 puntos en Matemáticas. Egresó del Colegio Hispano Chileno El Pilar y reforzó sus conocimientos en un preuniversitario (Cervantes), además de hacer varios ensayos en su propia casa.

CURICÓ. A fin de compartir lo que fue su experiencia, además de contar sus próximos pasos a seguir, hasta las dependencias del diario La Prensa arribó uno de tres alumnos de la comuna de Curicó que logró ingresar al selecto grupo de los puntajes nacionales en la Prueba de Selección Universitaria (PSU).

Se trata de Félix Rosales Rojas (de 17 años), quien egresó del Colegio Hispano Chileno El Pilar. Con 850 puntos en la prueba de Matemáticas, Félix nos dice que reforzó sus conocimientos en un preuniversitario (Cervantes), además de hacer varios ensayos en su propia casa. Si bien dedicó mucho tiempo para prepararse de buena manera, asegura que eso no implicó “dejar de lado otras cosas”, como por ejemplo, la práctica de karate, donde compitió en torneos sudamericanos y panamericanos.

“Soy seleccionado desde los 12 años, soy bicampeón sudamericano, medallista panamericano. Practicar karate desde tan pequeño me forjó una disciplina, la concentración, también la competitividad, soy bastante competitivo, me gusta siempre ser el mejor. Aparte siempre he tenido el apoyo incondicional de mis padres”, acota.

CONSEJO

Antes de rendir la prueba, Félix (quien es el mayor de seis hermanos) reconoce que tenía “muchas expectativas” de conseguir un buen resultado, puesto que solo tenía dudas en una pregunta, la número 34.

Un llamado a su teléfono le advirtió respecto a que había conseguido puntaje nacional. “Si bien me llamaron, igual estaba con la duda. Llamé de nuevo y me dijeron que fuera a la Extensión de la Universidad de Talca en Merced, fuimos y corroboramos que efectivamente era puntaje nacional”, dijo.

OPCIONES

Sobre su futuro, si bien tiene claridad respecto a lo que quiere estudiar (Ingeniería Civil), todavía no ha decidido la universidad donde se inscribirá. “Igual tengo un par de días para seguir analizándolo, porque las postulaciones son hasta el 31”, dijo.

La Universidad de Talca y la Universidad Federico Santa María son algunas de las alternativas para dar el paso hacia la siguiente etapa de estudios, lo cual depende de los beneficios a los que pueda acceder.

Si bien reconoce que acceder a la vida universitaria se presenta como un “gran desafío”, Félix confía en que dejará de lado las “dudas” que por estos días tiene, a fin de cumplir su sueño de ser un profesional.