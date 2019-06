Solicitan avanzar en proyectos viales y habitacionales para Curicó

Cita. Entre los temas abordados está la situación del Villorrio Puente Colorado y los proyectos viales Freire-Alessandri, cuatro pistas en Camilo Henríquez y el Plan Regulador Intercomunal.

Curicó. La voluntad de las autoridades de la comuna de Curicó, está dirigida en materializar los diversos proyectos viales y habitacionales que la actual administración municipal, liderada por el alcalde Javier Muñoz, ha priorizado y puesto sobre la mesa. En este contexto, es que durante la jornada del martes de la presente semana, el jefe comunal junto al concejal Mario Undurraga y dirigentes vecinales, se reunieron con el seremi de Vivienda del Maule, Gonzalo Montero y funcionarios del Serviu, para concretar algunas acciones que permitan avanzar en los diversos proyectos.

La situación que afecta al Villorrio Puente Colorado, grupo habitacional conformado por 14 familias que buscan una solución habitacional por más de ocho años, fue uno de los temas abordados en esta mesa de trabajo. Al respecto, el alcalde Muñoz indicó: “Estamos avanzando en esta temática, existen algunas trabas administrativas que tenemos que ir resolviendo con el Serviu. Hoy día nos hemos puesto de acuerdo con una serie de acciones, para poder avanzar en esto y poder dar más claridad a los vecinos. Yo creo que hay una buena disposición y esperamos ir avanzando en ello. Hoy nos hemos comprometido nosotros en algunas acciones y ellos también (Vivienda) y así poder ir avanzando”.

Acciones que se encaminan según lo señalado por Montero, primero en ver la factibilidad del proyecto habitacional planteado y evaluar los costos que este implica. “Estamos trabajando para poder ver la factibilidad del proyecto planteado. Estamos en la misma línea de buscar una solución habitacional, pero hay que factibilizarlo económicamente”.

Conversamos con el alcalde con el fin de ver cómo contribuimos cada uno con el y cómo sacamos adelante esto. Quedamos con el compromiso de evaluar los costos del proyecto y si se necesitan buscar recursos en otro lado, el municipio se comprometió a hacerlo y luego ir a Santiago, a hacerlo a la división de políticas habitacionales para que nos den su visto bueno para seguir adelante”, acotó el seremi de Vivienda.

Información que el concejal Mario Undurraga dijo que es fundamental que sea conocida por los vecinos, porque no pueden seguir con la incertidumbre de que tengan que ser desalojados. “Ya sea que les digan que sí o que no, pero seguir esperando, me parece que no es sano para nadie, creo que en el año 80 ó 90, ellos partieron con este problema, donde el gobierno en ese minuto les dijo que no se movieran y que las propiedades eran de ellos, después no se cumplió, el gobierno de esa fecha no lo llevó a cabo y desde hace más de seis años logramos que no los desalojaran, esperando una solución pero llevamos seis o siete años desde esa fecha y que se sigue dilatando, entonces si no se va a poder ejecutar el proyecto ahí o si se tienen que ir a otro terreno, o lo que se tenga que ejecutar que se haga ya, pero no pueden seguir en esa incertidumbre en que puedan llegar a desalojarlos”, manifestó.

GESTIONES

Ana Gajardo, tesorera del Grupo Habitacional Villorrio Puente Colorado, agradeció las gestiones que han realizado las autoridades de la comuna para que este proyecto pueda llegar a buen puerto. “Don Javier Muñoz se ha portado muy bien con los vecinos del villorrio de que esta gestión se haga lo antes posible, porque él ha vivido desde un principio el problema que hemos tenido. El saber que el Seremi puso plazos y que desde aquí a un mes debería haber una respuesta de si es viable o no el proyecto. La gente necesita saber si el proyecto de estas casas va o qué problema más se nos puede presentar para un futuro, porque ya son nueve años que estamos nosotros con este trámite, pero son muchos años antes, 29 años más o menos que la gente está con este problema de que los echen a la calle.

Ahora nos vamos tranquilos, porque en un mes más tendríamos respuesta de lo que se viene y cuáles son los pasos a seguir. Estamos muy agradecidos del alcalde y de la Egis que se han puesto en nuestro lugar”, declaró.

OTROS PROYECTOS

Debido a la prontitud del inicio de obras, el megaproyecto vial Eje Freire-Alessandri fue otro de los temas abordados. En este sentido, el alcalde Javier Muñoz contó que “estamos a pocos días de que se nos dé a conocer el cronograma respectivo de la intervención y entendemos que se está a la espera de la firma de parte del Seremi de Transportes (Carlos Palacios), para dar luz verde a la intervención por parte de la empresa quienes nos debieran presentar en los próximos días, el cronograma de intervención con las medidas de mitigación definitivas”.

Junto a ello, el jefe comunal comentó que también conversaron del Plan Regulador Intercomunal (PRI) y del proyecto de las cuatro pistas en la avenida Camilo Henríquez. “Esperamos tener claridad de ese tema en las próximas semanas y obviamente, le hemos insistido al seremi que es muy importante poder concurrir al concejo municipal a exponer en detalle cómo se va a avanzar y cómo se va a ir materializando este compromiso que existe hoy en día por las cuatro pistas en la línea férrea en Camilo Henríquez con la rotonda en esa intersección. Esperamos que nos pueda confirmar en los próximos días cuándo iría al concejo municipal a presentar este proyecto”, finalizó.