Solemne cambio de mando en la Prefectura de Carabineros

Mensaje. Sobre los cuestionamientos a la policía, la autoridad dijo que saldrán adelante con la ayuda de la comunidad.

Curicó. No fue un cambio de mando más. La sombra de los cuestionamientos a la labor de la institución marcó la asunción del nuevo prefecto de Carabineros de Curicó. Se trata del coronel Aldo Borroni, quien manifestó que está muy contento de asumir este importante desafío, donde estará a cargo de 600 efectivos.

“Era comandante hace un par de días atrás y ahora asumo una tremenda responsabilidad que es toda la provincia de Curicó. Ya tenemos instrucciones del alto mando y queremos hacerlo lo mejor posible”, acotó.

La autoridad de la policía uniformada sostuvo que se mantendrá el mensaje de estar 24/7 en las calles.

En ese sentido, puntualizó que sus objetivos están basados en algunos principios muy claros para mejorar la imagen corporativa.

“Es el acercamiento con la comunidad, los procedimientos estrictamente pegados a derecho y por sobre todo la verdad por delante”, apuntó.

En cuanto a los problemas que ha tenido carabineros en el último tiempo, sobre todo con los casos Catrillanca y Operación Huracán, el coronel Borroni confía que saldrán adelante. “Hemos tenido altos y bajos en nuestros más de 90 años y estamos conscientes de eso. Vamos a poner toda la voluntad y ganas para salir adelante y, obviamente, que sabemos que sin el apoyo de la comunidad no lo vamos a poder lograr” , indicó.

AGRADECIDADESPEDIDA

A la hora dejar su cargo, tras dos años, el coronel Patricio Sánchez agradeció las experiencias vividas en carabineros en sus 31 años de servicio.

“Dejamos nuestros hogares y familia en algún recóndito lugar de la agreste topografía nacional algunos y en una ajetreada ciudad otros. Para responder al llamado de nuestro amado Carabineros de Chile”, dijo.

La autoridad policial precisó que “16 lugares he conocido y me han conocido y en todos ellos, sin duda a equivocarme, he contado con el apoyo invaluable de hombres y mujeres, que al igual que yo, han sido forjados con una formación que nos empuja con porfiada fe como versa un himno nuestro a comenzar cada día en el bregar de combatir el mal desde nuestra humilde posición”, apuntó.

El próximo desafío del coronel Patricio Sánchez será un gran reto, pues asumirá un importante cargo en Temuco, en la Región de La Araucanía.