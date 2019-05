Siguen emplazamientos por controversia en licitación de obras en Santuario El Carmen

Explicaciones. Concejal Francisco Sanz dijo que máxima autoridad comunal debe explicar al concejo municipal qué está pasando y remitir los antecedentes a la Fiscalía.

Curicó. Siguen los dardos en el mundo político tras la denuncia del Intendente Regional sobre, presuntos, documentos falsos presentados por la empresa que se adjudicó la última licitación, para restaurar el Santuario El Carmen por alrededor de 350 millones de pesos.

El alcalde de la ciudad, Javier Muñoz, reiteró la postura de la municipalidad en cuanto a que aún no está claro el asunto.

La autoridad comunal dijo que todo se hizo de acuerdo a las bases del proceso. Sin embargo, lamentó esta nueva polémica que envuelve al recinto religioso, que ha debido esperar casi una década para su reparación.

Muñoz puntualizó que hay que ser cautos y esperar todos los antecedentes del tema. “Si es que efectivamente se verifica que los certificados no son reales sería lamentable que se esté dañando, incluso, a la fe pública. Pero, por otro lado, si se confirma que son verdaderos sería lamentable que autoridades se presten para este tipo de situación”, apuntó.

No hay que olvidar que el miércoles pasado el administrador municipal, David Muñoz, aclaró que hasta hoy tiene plazo la empresa cuestionada para entregar una explicación al municipio.

EXPLICACIONES AL CONCEJO MUNICIPAL

En tanto, el concejal Francisco Sanz emplazó al alcalde a dar explicaciones, por esta nueva polémica con el Santuario El Carmen. “Debe iniciar un sumario interno de por qué sus profesionales dentro del municipio no fueron capaces de detectar dos papeles falsos y sí lo hace el Gobierno Regional”, indicó.

El edil agregó que la máxima autoridad comunal debe llevar los antecedentes a la Fiscalía y que tiene que rendirle cuenta al concejo municipal. “Asistimos de buena fe a votar, sin embargo, a los concejales no se nos contó toda la verdad y necesito que el alcalde nos dé una explicación. Yo se la voy a pedir y espero que todos mis colegas concejales me apoyen en esto porque les quiero recordar, principalmente, a aquellos de izquierda, que somos responsables de todo lo que votemos nosotros en el concejo municipal. A mí no me gusta que me engañen”, acotó.