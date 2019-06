“Sí, quiero ser el próximo alcalde de Curicó”

Sello. La autoridad ha destacado por su trabajo fiscalizador y basa su decisión en el apoyo que le han brindado dirigentes sociales y la comunidad en general.

Al poco tiempo de que asumió como concejal, sus intervenciones en el concejo municipal han llamado la atención, porque siempre argumenta con leyes u otros respaldos sólidos. Por tal motivo, su nombre comenzó a sonar como eventual carta de la oposición a la alcaldía curicana. Como buen ingeniero civil industrial (Con un MBA en la Universidad Federico Santa María, un Magister en Gestión Empresarial en la Universidad Politécnica de Cataluña y un Diplomado de Finanzas en la Universidad Adolfo Ibáñez), le gusta hacer su trabajo de la mejor manera posible. Casado hace 15 años con la abogada Carolina Araya López y padre de tres hijos (Vicente de 21 años, Daniela, de 10 y Francisco, de ocho años), Francisco Sanz tiene claro que su próximo paso en la política tiene que ser “grande” y para eso cuenta con el apoyo de su familia.

Si bien hace tiempo tu nombre ha sonado para la papeleta a alcalde en las elecciones de octubre del próximo año ¿por qué has tomado este desafío?

“Esto partió como una tímida concejalía y a través del tiempo me he ido consolidando como un buen gestor y muy compenetrado en los temas. De a poco la ciudadanía y muchos dirigentes sociales me han solicitado y me han impulsado a tomar las riendas del municipio. Por lo tanto, está resuelto que este desafío lo voy a aceptar”.

¿Cómo ha influido tu rol fiscalizador en este apoyo social?

“Desde niño he tenido un perfil de estudiar las cosas y meterme en los temas con mucho compromiso. La verdad es que en el concejo voy estudiando, por ejemplo, la Ley Municipal y las cosas que nos proponen y básicamente lo que uno va haciendo es construyendo una forma de trabajar que tiene un pilar muy sólido y que es siempre entender y estudiar los temas antes de opinar. La gente ha valorado eso de muy buena forma, les gusta este estilo, porque además me dicen que soy “usted es clarito para decir las cosas”, quizás no sea de muchos abrazos y sonrisa fácil, esa es mi debilidad, pero la comunidad ha empezado a valorar y quererme por lo directo y por este perfil como me dicen ‘estudioso’…(se ríe con complicidad)”.

De hecho, los electores los eligieron para fiscalizar…

“Uno encuentra muchas veces diferencias profundas con la administración alcaldicia. Uno lo hace ver con una opinión en el concejo y si luego las cosas no van por el rumbo deseado, uno ejerce su rol fiscalizador sin temblar la mano, pero tampoco con la idea de hacer daño a las personas, sino que con la sola idea de que el rumbo se enmienda hacia lo que uno estima correcto, porque que si el municipio curicano anda bien, a Curicó le va bien. Ese rol fiscalizador me caracteriza y lo seguiré haciendo, pues estoy convencido de mi labor, me la tomo con seriedad”.

PRIMARIAS

En Chile Vamos han sonado otros nombres como candidatos a la alcaldía de Curicó, como los consejeros regionales George Bordachar e Isabel Margarita Garcés, ¿estás abierto a ir a primarias?

“Para ganar la Copa del Mundo hay que ganar las clasificatorias, primera ronda, semifinal y final. Por lo tanto, estoy dispuesto a ir a todos los partidos a los que se me convoque, porque no hay otra forma de salir campeón y entiendo que una primaria y dentro del partido una encuesta vinculante, serán las primeras pruebas que tendré que sortear para llegar finalmente a la elección de octubre del 2020, donde el pueblo curicano va a decidir quién va a conducir el municipio”.

Es un anhelo de la derecha local recuperar el municipio…

“Van a haber pasado ocho años de una administración que, no soy de aquellos que destruye todo, creo que cumplió un ciclo, se le han agotados las energías, ya cumplió con su sello y ahora Curicó necesita fuerza, futuro, gestión y mucho terreno para un nuevo ciclo administrativo de ordenamiento interno y que ordene la comuna, donde seamos capaces de convocar a los mejores curicanos para trabajar por ésta. Se requiere abordar temáticas como la infraestructura que tanto necesitamos, solucionar el tema de las ciclovías abandonadas, nuestro centro cívico no da para más con tantos sitios eriazos, hay que reconstruir el borde de la Plaza de Armas, veredas y calles en mal estado, seguridad vecinal y por cierto mejorar las relaciones con las autoridades de la provincia. Curicó requiere con urgencia mayor fiscalización en las calles, mayor orden, pero por sobre todo requiere de planificación de larga data, es decir pensar, soñar y concretar el Curicó de los próximos 20, 30 ó 40 años y eso se hace con más profesionales dedicados a proyectos de ciudad.

APOYO FAMILIAR

El servicio público es desgastador, y un alcalde en particular trabaja turno de 24/7 ¿cómo te coordinarías con los tiempos para los seres queridos?

“La familia lejos de ser una piedra de tope, son la energía diaria y motivadora para dar lo mejor de uno. El afecto y cariño que te da tu familia cada mañana es el primero del día y luego tú lo replicas en tu trabajo, con tu equipo de trabajo y sobre todo con la comunidad, es una cadena de afectos y cariños que nacen desde el seno de la familia y ayudan a hacer la pega. Uno debe ser equilibrado, y cuidar a tus seres queridos con mucho amor y ternura, la familia es el núcleo de la sociedad y existe de variadas formas, papás e hijos, padres solteros e hijos, abuelitos con nietos-hijos…en fin, diversas formas…a cada una de ellas hay que cuidarlas y dedicarles tiempo de calidad. De las familias curicanas nacerán y se formarán las futuras generaciones que liderarán esta ciudad y país”.