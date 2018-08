Recomendaciones. “Si les ocurre que se les pincha una rueda”, hay que “dirigirse de inmediato a Carabineros”, acotó el abogado de profesión.

Curicó. Durante la presente semana, el ex gobernador de la provincia de Curicó, Abraham Vega Poblete, fue víctima de un millonario robo, historia que comenzó en un banco ubicado frente a la Plaza de Armas en la “Ciudad de las Tortas”. Allí el abogado de profesión, retiró seis millones de pesos, portándolos en un maletín, para luego trasladarse en su vehículo hacia su domicilio, en el sector Altos de Zapallar. Para su desgracia, a pesar de haber sido más bien cauteloso al dar aquel paso, preocupándose de no “llamar la atención”, en definitiva, lo habrían “marcado”, siendo perseguido por un grupo de desconocidos, quienes en el intertanto del mencionado trayecto, intentaron “despistar” su accionar con una serie de hechos, entre ellos, el “pinchazo” de un neumático y la “caída de dinero”. En concreto, a pesar de haber tomado algunas precauciones, la ex autoridad no pudo impedir transformarse en víctima de la delincuencia, ya que tras dejarlo dentro de su morada, y dedicarse al cambio de la rueda, el bolso “desapareció” con la totalidad del dinero. Ante la experiencia de la que fue protagonista, el ex gobernador planteó algunos consejos para de cara a impedir que otras personas vivan lo mismo. “Si es que necesitan sacar dinero en efectivo nunca vayan solos. En este tipo de situaciones en la que uno va a retirar dinero, uno tiene que ir acompañado. Yo me resguardé desde afuera, pero nunca imaginé que desde adentro ya me estaban siguiendo”, dijo.

“PINCHAZO”

Otro factor se refiere al “pinchazo” que presentó una de las ruedas del vehículo de propiedad del ex gobernador. Por lo mismo, según Vega “si les ocurre que se les pincha una rueda”, la recomendación es “dirigirse de inmediato a Carabineros”. “No bajarse nunca del auto, y llamar a Carabineros”, subrayó. Dentro de “todo lo malo”, el abogado aseguró que al menos se trató de un hecho “donde no se utilizó la fuerza”, considerando la presencia de menores en su domicilio.