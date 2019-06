“Serviré a la comunidad desde el cargo que sea”

Precandidato a la alcaldía, Javier Ahumada. El concejal reconoció que quiere ser la carta de su colectividad (DC), pero que si hay otro nombre con más posibilidades daría un paso al costado.

La autoridad comunal reiteró su intención de ser la carta de la Democracia Cristiana, al principal cargo del municipio curicano para las elecciones municipales del próximo año. En contacto con diario La Prensa, Javier Ahumada señaló que sus alrededor de cinco mil votos con los que salió electo con la primera mayoría como concejal (incluso a nivel regional) son un gran piso. “Mucha gente me ha mostrado su apoyo de esta eventual candidatura”, dijo. Sin embargo, puntualizó que la decisión final se debe tomar como partido. “Tenemos que hacer buenos gestos, ser nobles y dar signos de lealtad que es lo que no se da. Esta camada de política tenemos que empezar a dar el ejemplo”, indicó. Consultado por otros nombres de la DC como candidatos a la alcaldía como el actual alcalde Javier Muñoz y la consejera regional Cristina Bravo, Javier Ahumada apuntó que le “interesa mucho que se practique el ejercicio democrático. Es leal y noble que la gente decida a quiénes quiere que sean sus candidatos, pero aquí no hay intereses personales creados y más que señales hay que llevarlas a la práctica”.

SOMBRA DEL ALCALDE

El concejal de la DC reconoció que si Javier Muñoz está mejor aspectado que él, daría un paso al costado. “Si Javier está con una muy buena proyección, obviamente, que este precandidato daría un paso al costado y trabajaría por él. Por acá hay que hablar de gestos, de lealtad, la cual tenemos que practicarla y demostrarla”, acotó. No obstante, igual está abierto a primarias, pero insistió en el apoyo a la mejor carta que exista. “Primero es la lealtad. Con Javier llevamos una dupla que nos hemos ido fortaleciendo”, indicó.

Sobre la opción de Ahumada candidato a alcalde y Muñoz a diputado, el concejal señaló que “lo apoyaría obviamente, pero las elecciones a alcalde son el próximo año y la diputación el 2021”, contó. Ahumada no escondió sus ganar de llegar a la alcaldía, pero tampoco es un tema que le quita el sueño. “No hay una desesperación de mi parte. Siempre lo he dicho, serviré a la comunidad desde el cargo que sea”, sentenció.