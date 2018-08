Seremi de Gobierno destacó crecimiento en el Maule

Positivo. Personero espera que se generen nuevos y mejores empleos en el corto y mediano plazo para afrontar cierres de emblemáticas empresas de la zona.

Curicó. A pesar de que existe un pesimismo generalizado por el cierre de tres empresas maulinas en los últimos meses, bastante optimista ve el futuro del Maule el seremi de Gobierno, Jorge Guzmán.

Su visión se basa en los indicadores económicos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, donde la región muestra un importante crecimiento.

De hecho, el Indicador de Actividad Económica Regional nos situó en el segundo lugar a nivel país con un crecimiento de 8, 7 por ciento durante el segundo trimestre del año. En conversación con diario La Prensa, el personero afirmó que esas alentadoras cifras se podrían materializar en más y mejores trabajos para la comunidad, la cual está más que preocupada por el cierre de Pastas Suazo de Curicó, Iansa de Linares y La Cajonera de Cauquenes.

“El año 2016 el crecimiento fue de -0,4 por ciento y el 2017 -1,6 y esta reactivación económica nos da buenas noticias. Eso significa que el cierre de plantas podríamos verlo suplido con nuevos y mejores empleos. La región está creciendo, principalmente, con el apoyo de Maule Norte”, acotó.

Por eso mismo, el seremi de Gobierno espera que las nuevas fuentes laborales aparezcan en el corto y mediano plazo para que vayan quedando atrás los cierres de empresas simbólicas de la zona. En ese sentido, Jorge Guzmán pidió al mundo político terminar con algunas diferencias y los invitó a trabajar unidos por el bien de la gente.

“Que todas las autoridades se suban a este carro de progreso, desarrollo y crecimiento. Aquí nadie se puede quedar atrás y los diputados, senadores, alcaldes, consejeros regionales y concejales son parte del éxito que puede desarrollar la actividad pública y de esa forma activar al Maule que va por muy buen camino y eso nos llena de orgullo”, apuntó.

INFOBUS

El seremi de Gobierno informó que por estos días estará visitando la región el Infobus, el cual entregará datos útiles a la población de organismos tan importantes como el Serviu, las municipalidades, organismos relacionados de salud y, en algunos casos, hasta del BancoEstado.

“Estará en 12 comunas de la Región del Maule desde el 22 al 29 de agosto. Se va a estar entregando información de los distintos recursos que tiene el gobierno y cómo acceder a ellos. Cuáles son los requisitos, las fechas de postulaciones o cómo postular”, dijo. Jorge Guzmán precisó que la idea es que la gente sepa que pueden verse beneficiada con algún programa de los distintos servicios disponibles.

“Queremos llegar a las personas que no están tan empoderadas, pero que tienen el derecho de acceder a los beneficios sociales que entrega el gobierno. Queremos que se acerquen y que no tengan ningún tipo de vergüenza. Aquí el que no pregunta no tiene la información necesaria para poder obtener beneficios”, indicó.