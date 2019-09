Seremi de Economía invita a postular el programa Pymes en Línea

Oportunidad. La autoridad comentó que el plazo para postular a estas capacitaciones termina el viernes 13 de septiembre.

CURICÓ. En una visita realizada recientemente a diario La Prensa, el seremi de Economía, Matías Pinochet, se reunió con el director Manuel Massa para hacer extensiva la invitación a las Pymes de la Región del Maule, a postular al programa Pyme en Línea, iniciativa que busca enseñarles sobre los modelos de negocios, marketing digital, redes sociales y comercio electrónico.

“Como Ministerio de Economía, a través de Corfo, estamos lanzando este programa para 1.500 Pymes en Línea, que básicamente son capacitaciones en marketing digital, procesos productivos, ventas a través de Internet; en definitiva lo que queremos es que las pymes se puedan subir al carro de la digitalización”, comentó Pinochet, agregando que las cifras indican que el 80% de las pymes solo usa Internet para enviar y recibir correos y mensajes.

“Esa es una brecha muy importante, porque ellos no están usando la herramienta virtual, como una herramienta de proceso productivo, de venta; y al subirse a este carro no existen las barreras geográficas para las pymes, no hay límites. El comercio electrónico aumentó en 2018 prácticamente en un 40% y el comercio tradicional en un 0,2%. O sea que el 80% de las pymes está dejando de crecer a este 40% que crece el comercio electrónico”, puntualizó el seremi de Economía.

INVITACIÓN

La autoridad regional dijo además que este curso tiene un costo de un millón de pesos, pero que Corfo financia el 90%, por lo que las pymes solo tienen que pagar $100 mil.

“En Talca hemos tenido harto interés por esta capacitación, pero ahora nos faltan los curicanos, por eso queremos invitarlo a ellos, a las pymes de Curicó para que participen en esta capacitación”, manifestó Matías Pinochet.

El curso será presencial y tendrá una duración de 78 horas cronológicas. Además las clases se dictarán en horario vespertino.

Las postulaciones deberán efectuarse exclusivamente a través del sistema de postulación en línea de Corfo, cuyo acceso se encontrará disponible en el sitio web de la Corporación hasta el 13 de septiembre.

El seremi de Economía dijo además que para la Región del Maule existen actualmente 90 cupos para postular al programa Pyme en Línea. “Pero queremos tener cupos para todos los que postulen; si vemos que son muchas más las pymes que postulan, vamos a ver la manera de poder ayudar a mejor manera y que todos los interesados puedan participar. La digitalización es la cuarta revolución industrial y es la forma de ayudar a las pymes, es otra forma de reactivar la economía. Solo el 27% se las pymes chilenas realiza comercio electrónico y generalmente lo usan solo para comparar, no para vender. Y eso es algo que queremos empezar a cambiar”, puntualizó el seremi de Economía de la Región del Maule, Matías Pinochet.