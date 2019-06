Seguirá preso conductor que atropelló y dio muerte a menor

Audiencia. Defensa de imputado solicitó cambiar prisión preventiva por arresto domiciliario, lo que fue rechazado por la justicia.

Curicó. Por alrededor de media hora, la defensa de Nelson Andrés Gómez Gómez, de 26 años, intentó convencer al Tribunal de Garantía que la medida cautelar que pesa sobre el acusado era muy elevada. El abogado Marco Rivera dijo en estrado que su defendido debía cumplir arresto domiciliario total, pues a su juicio, arriesga una pena de tres años y un día, pues cuenta con irreprochable conducta anterior, tiene un arraigo social positivo y habría colaborado con la investigación. Sin embargo, el tribunal mantuvo la prisión preventiva para el hombre que le quitó la vida a Zoe Yefe, de 15 años, en el sector El Llano en la comuna de Rauco, el 24 de abril pasado. La decisión judicial se basó en que el acusado aún es considerado un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, la Ley Emilia indica que debe garantizarse al menos un año de prisión para personas involucradas en este tipo de accidentes. Tras conocerse el dictamen, la familia de la víctima fatal encaró a los seres queridos y amigos del imputado. Además, le gritaron a Gómez que era un asesino. No hay que olvidar que el acusado fue formalizado por no detener la marcha, no prestarle ayuda a la menor y no informar del hecho oportunamente a la policía. Arriesga una condena entre tres años y un día a cinco años.

REACCIONES

Tatiana Araya, madre de Zoe, se mostró contenta con la decisión, pues estaban muy nerviosos con la idea de que el imputado recuperara su libertad a solo dos meses del grave accidente. “Sabemos que en la Ley Emilia hay muchos vacíos y que no se está cumpliendo como corresponde. Que haya quedado preso para nosotros es magnífico. La idea es que esté mínimo un año preso”, apuntó. En tanto, el abogado querellante, Nelson Díaz, desestimó la postura de la defensa en cuanto a que el acusado prestó colaboración para esclarecer el hecho. “17 minutos después del accidente un cabo de Carabineros encuentra el vehículo, el carnet de identidad y por el sistema de la policía detectan que el auto es del imputado… de qué colaboración sustancial estamos hablando, ya habían declaraciones de la polola del imputado, de una vecina del sector que lo vio bajar del vehículo, se dio a la fuga y estuvo casi 20 horas sin entregarse para que no se le hiciera la alcoholemia”, acotó. El profesional puntualizó que en el fondo el delito se aclaró antes de la declaración de Gómez.