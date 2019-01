Se viene semana clave para patentes de alcoholes “pendientes” en curicó

Opiniones. Antes de llegar a una decisión, autoridades tomarán en cuenta a todos los interesados.

CURICÓ. Para el lunes, a las 12:00 horas, fue fijada una reunión de la comisión de Alcoholes del Concejo Municipal de Curicó, donde participarán concejales, los contribuyentes afectados y la comunidad que denunció inconvenientes como ruidos molestos.

En contacto con diario La Prensa, el presidente de la instancia, concejal Se-bastián Maturana, dijo que son 14 los casos pendientes, donde algunos estarían solucionando los reparos, por eso es bueno ver las situaciones con todos los entes involucrados en el asunto.

“Con las constantes fiscalizaciones que se realizan durante el año se encontraron estas patentes con problemas, principalmente, en el centro de la comuna”, dijo.

El edil recordó que los locatarios deben respetar la normativa regulada, por ejemplo, por los departamentos de Obras y Rentas. Sin embargo, aclaró que la opinión de la ciudadanía igual es relevante.

“Algunas patentes no tienen y no cuentan con autorización para poner música en vivo o karaoke, ya que algunos de esos contribuyentes tienen patente solo para bar-restaurant, diurno y nocturno, donde aprovechan de poner música, lo que no corresponde debido a que los vecinos reclaman que no los dejan dormir”, indicó.

DECISIÓN FINAL

Sebastián Maturana puntualizó que tras la reunión de la comisión de Alcoholes, el Concejo Municipal deberá pronunciarse sobre las patentes pendientes en la sesión programada para el jueves 10 de enero.

No hay que olvidar que hace algunos días la Muni-cipalidad dio luz verde a más 500 locales para vender bebidas alcohólicas durante el primer semestre de este año.

Entre los locales pendientes destaca la presencia del Jakuna, el que debe mejorar su sistema de aislación del ruido, situación que ha sido denunciada en varias oportunidades por los vecinos del sector de Colón y desde hace varios años.