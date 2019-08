Se viene cobro de estacionamientos en Mall Curicó

Inquietud. Trabajadores de distintos establecimientos del centro comercial lamentan la situación, pues deberán considerar un gasto extra.

Curicó. La primera quincena de septiembre partiría el cobro de estacionamiento en el centro comercial, ubicado en avenida O’Higgins. De hecho, ya están instaladas las estructuras donde se registrarán los vehículos que entren y salgan del recinto. A través de un comunicado que hizo llegar a nuestro medio, Mall Curicó señaló que la medida obedece a mejorar el servicio. “En la constante búsqueda por mejorar la calidad del servicio que entregamos a nuestros clientes realizamos continuamente inversiones en infraestructura, por esta razón estamos buscando el mejor sistema de estacionamiento para quienes nos visitan día a día. Agrega el documento que “ de esta manera, brindaremos un mejor acceso a los estacionamientos, garantizando el buen uso de ellos y velando así por la seguridad, de nuestros clientes”. Sobre los precios no hubo un pronunciamiento, pero trascendió que el valor de la tarifa sería más menos mil pesos por hora, que es similar a la que existe, por ejemplo, en el centro de la ciudad. No hay que olvidar que se ha detectado gente que deja estacionado su automóvil todo el día y trabaja fuera del mall o, incluso, individuos que llegan temprano, viajan a Talca y luego vuelven en la noche a retirar su vehículo sin pagar ningún peso. Por eso mismo, hay clientes que no pueden estacionar debido a que hay varios lugares ocupados en forma irregular.

SIN EXCEPCIONES

Uno de los recintos afectados directamente con el cobro de los estacionamientos es el Instituto Profesional AIEP. En contacto con diario La Prensa, su director ejecutivo, Hernán Molinari, no desconoció el tema. “Sabemos que es una tendencia nacional esto de establecer un ingreso con tarifa a los estacionamientos de estos centros comerciales. Le hemos hecho llegar la inquietud a gerencia del mall en el sentido de si ellos van a tener en cuenta que nosotros tenemos cuatro mil estudiantes que vienen en horarios específicos y el tener auto es este minuto no es una cosa tan excepcional”. apuntó. El directivo agregó que “hemos recibido como respuesta que no va a haber excepciones y es lo que vamos a transmitir a nuestros estudiantes”.

A JUNTAR FIRMAS

En tanto, el presidente del sindicato de Easy, Octavio Ávila, quien representa alrededor de 130 trabajadores. El dirigente señaló que “están bastante preocupados porque este tema nos toma de sorpresa. Nos vamos a ver mermados en lo que es salario, si bien en cierto la empresa nos otorga un bono de locomoción que es para traslado, no para mantener el auto acá y la gente trabaja 10 horas”, indicó. Ávila señaló que están reuniendo firmas junto a otras empresas del centro comercial para hacer sentir su preocupación. “Hicimos un llamado abierto a todo trabajador del mall para organizarnos y aunar criterios para llegar a acuerdo con la concesionaria”, acotó. El presidente del sindicado de Easy estimó en cerca de 600 las personas que trabajan en el Mall Curicó.