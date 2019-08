Se quebró mesa de trabajo por la “Feria de las Pulgas”

Diferencia. Gobernadora Macarena Pons puso fin a su participación en la instancia, molesta porque ni el alcalde o algún representante asistieron a cita programada con antelación.

Curicó. Ayer se realizó una reunión con varios los actores involucrados en la preocupación por regularizar lo que se hace hasta ahora en la Feria de las Pulgas de la ciudad, como autoridades de Carabineros y PDI, Servicio de Impuestos Internos, dirigentes y la gobernadora provincial, Macarena Pons, quien mostró su malestar porque el alcalde de la comuna, Javier Muñoz, se ausentó de cita y tampoco envió a un representante.

“Lamentablemente, el alcalde perdió una gran oportunidad, yo tenía una muy buena noticia que darle y era que a solicitud de la gente de Licantén (calle) en una reunión que tuvimos con él en la Municipalidad, donde ellos planteaban hacer una feria libre, conseguí con Serviu un terreno a dos cuadras de la Feria de las Pulgas para que se pudieran establecer”, dijo.

La autoridad precisó que con ese anuncio daba cierre a su participación en la mesa de trabajo por la Feria de las Pulgas, pues a su juicio, la solución de fondo debe tomarla el municipio. “Contraloría le pidió a la Municipalidad de Curicó que hiciera una ordenanza, pero el municipio envió otro documento refutándolo. Es una lástima ver cómo el alcalde de la ciudad reacciona de esta manera y le da la espalda a una cantidad importante de feriantes”, acotó.

Macarena Pons puntualizó que el espacio disponible son cerca de 4 mil metros que quedarán libres luego de la ampliación del Cesfam del sector.

Sobre la solución dada por la gobernadora provincial, el presidente de la agrupación Feria Libre-Persa Curicó, Jorge Álvarez, quien representa a los comerciantes que se instalan en avenida Licantén, en las inmediaciones de la cancha, dijo que analizarán la propuesta. “Si va el cien por ciento de Las Pulgas ningún problema. Qué pasa si nos saca de avenida Licantén, mañana van a llegar otros”, acotó.

ALCALDE EN SANTIAGO

La gobernadora informó que a la misma hora que daba su anuncio había una reunión entre otros dirigentes de la feria y la Municipalidad de Curicó. Sin embargo, no estaban con el alcalde, quien se encontraba en Santiago en una cita con el subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry.

El jefe comunal de Curicó, Javier Muñoz, dijo estar sorprendido con la actitud de Macarena Pons. “Estoy anonadado por llamarlo de una manera elegante. El viernes, a las 15:00 horas, le informé a la gobernadora que tenía una reunión con el subsecretario de Desarrollo Regional en Santiago. Le pedí que cambiara la reunión porque la mesa de la Feria de las Pulgas no es solo ella. Le expliqué que teníamos una serie de temas que ver con el Subdere. Además nos estaban citando a última hora y con el Subdere estaba agendado hace más de una semana. La gobernadora nunca me dijo que no podía cambiar la reunión y consta en el WhatsApp que le mandé. Me parece una desproporción la actitud de la gobernadora. Yo no tengo la culpa que los dirigentes no hayan asistido a esa reunión que citó. Me parece un despropósito el cierre de una mesa que está recién comenzando su trabajo. El alcalde curicano agregó que “algo le pasa a la gobernadora, no sé si es de ego, pero los subsecretarios son mucho más relevantes para el trabajo del municipio. Le pido un poco más de cordura. La Feria de las Pulgas siempre se ha regulado por un reglamento y que diga la gobernadora que lleva dos años de trabajo, que está todo malo y que están ilegales, me parece que no está en la posición correcta. Déjennos la posibilidad de argumentar, la dictadura pasó hace muchos años, esto no es una dictadura”.

DETALLES REUNIÓN

La jefa del departamento Jurídico, Carolina Bustos, encabezó el encuentro en la Municipalidad de Curicó y explicó qué temas analizaron.

“Estamos dando todos los pasos necesarios para que se cumpla el reglamento que fue producto de esta mesa de trabajo que funcionó por más de un año. Todo tiene que canalizarse hacia el área pertinente de la municipalidad para emitir los permisos necesarios para que tengan todo ordenado cuando los vayan a revisar de Impuestos Internos. Estamos hablando de una reunión de trabajo”, indicó.

Sobre la polémica de reglamento u ordenanza, la profesional sostuvo que “lo más importante es el contenido y nadie ha cuestionado el contenido de esta normativa que es específica a medida de la situación de las personas de la Feria de las Pulgas. Simplemente, hay una discrepancia jurídica respecto del nombre y es una cuestión que estamos zanjando con la Contraloría General del Maule y estamos muy atentos a la solicitud de reconsideración que presentamos y cuando ellos nos respondan tomaremos las medidas del caso”, apuntó.

Uno de los presentes en la reunión fue el presidente de la junta de vecinos Prosperidad Centro y presidente del consejo vecinal de desarrollo Surponiente 4, Marcelo Huichaleo, quien descartó que hubiesen dos reuniones paralelas e insistió en que no deben haber personas instaladas en las inmediaciones de la feria. “No puede ser porque estaba agendada con una semana de anticipación. Hay feriantes que están destruyendo lo que el Estado ahí invirtió. No voy a aceptar que se estropee todo lo que hicimos”, aclaró.