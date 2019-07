“Se están tomando medidas para mejorar la calidad en la atención de salud en Curicó”

Planteamiento. Se le solicitó al municipio mantener uno de los SAR abierto durante el día para descongestionar el Hospital.

Curicó. A raíz de algunas situaciones que ocurren en la atención de salud en la ciudad, tanto en el hospital como en los servicios de la salud primaria, diario La Prensa conversó con la gobernadora Macarena Pons sobre una mesa de trabajo que se está desarrollando durante los últimos meses.

“Esta Mesa de Salud salió como una iniciativa frente a varios problemas que hemos visto y que todos conocemos como curicanos de cómo el servicio colapsa en algunas fechas o cómo nuestro hospital no da abasto con los servicios en momentos claves… no hay camas… entonces el año pasado hicimos una intervención y la sala de urgencia estaba colapsada, llena de camas en los pasillos y tomamos contacto con el Ministerio de Salud y se tomaron medidas importantes de un día para otro”, explicó la autoridad.

En cuanto a este punto, comentó que en ese momento se habilitaron los hospitales de Molina y Teno con camas nuevas y con personal que pudieran atender a los pacientes, también el traslado necesario. “Todos esos recursos llegaron directamente desde el ministerio. Ellos llegaron a evaluar y consideraron que era crítico, por lo que se dispusieron de los recursos”, comentó.

Producto de eso, dijo Macarena Pons, y de otras falencias que vieron y de denuncias ciudadanas, “como gobernación, una de las funciones que tengo además de la seguridad pública, es coordinar y velar por el buen funcionamiento de los servicios públicos. Si yo recibo denuncias de la ciudadanía en general, para mi es mucho más fácil hacer esa fiscalización, porque si llegamos las cosas empiezan a funcionar más rápido”, explicó.

MESA DE SALUD

Macarena Pons explicó que debido a situaciones personas de salud o de sus hijos, ha tenido que vivir como cualquier curicano la situación que ocurre en el hospital, por lo que “lo he vivido como cualquier paciente y por eso me hice cargo. Y congregamos a esta mesa de trabajo donde está la Municipalidad de Curicó, con todo el servicio de Salud Primaria; el Servicio de Salud del Maule y el Hospital de Curicó. Hemos tenido dos meses, se hizo un diagnóstico y pudimos ver qué pasaba con casos críticos, donde muchas veces la salud primaria se hacía cargo o eran casos que correspondían al hospital… fuimos aclarando estas dudas entre ellos, fuimos haciéndonos responsables cada cual de lo que le corresponde y conversando y teniendo resultados”.

MEDIDAS

Una de las medidas que se tomaron recientemente para que los familiares de los pacientes estuvieran más cómodos, fue la habilitación de una nueva sala de espera.

“Por otra parte, la Municipalidad de Curicó está evaluando, porque nosotros se lo solicitamos, mantener un SAR, ya sea el de Aguas Negras o Bombero Garrido, abierto durante el día. El municipio está viendo el tema económico y técnico, y nosotros como Gobierno también estamos viendo cómo podemos ayudar. Yo le agradezco al alcalde (Javier Muñoz) por su disposición, porque sería un gran avance porque ahí hay un recurso inmobiliario muy valioso y que podría usar durante el día”, informó la gobernadora Macarena Pons, agregando que “la disposición del alcalde y del Servicio de Salud del Maule está”.

EDUCACIÓN

La gobernadora provincial se refirió también al mal uso que algunas personas le dan al servicio de Urgencia del Hospital de Curicó, muchas veces los pacientes llegan con problemas que perfectamente podrían ser tratados en los servicios de atención primeria de salud, como los Cesfam y SAR.

“En la Mesa de Salud también se está evaluando este tema, porque hay dos o tres enfermedades que las personas toman como urgencia y no lo son, por lo que llegan al hospital o son atendidos en la salud primera, no quedan conformes y terminan en el hospital. Una de las enfermedades que sí se atienden en la atención primaria es la infección urinaria, que requiere al menos de dos o tres días para que los antibióticos hagan efecto, pero antes que eso ocurra, las mujeres van al hospital porque no se sienten aliviadas… ese tipo de situaciones queremos evitar”.

La autoridad manifestó que por este motivo el hospital categoriza a los pacientes de C1 (que se refiere a una Emergencia Vital) a C5 (Sin Urgencia, atención general). Para esto se quiere hacer una campaña comunicacional, “y es ahí también donde agradecemos la colaboración de los medios de comunicación, que nos ayudan a difundir esta información y educar a las personas”.

NUEVO HOSPITAL

En cuanto a la entrada en funcionamiento del nuevo hospital, la gobernadora explicó que, si bien el hospital será entregado al Servicio de Salud del Maule en septiembre 2020, “eso no significa las puertas se abrirán al público ese día. En ese momento el SSM tendrá que revisar toda la instalación, pabellones, salas de procedimiento, habitaciones, que todo esté listo para funcionar de manera impecable para empezar a atender. Lo queremos coordinar, es que la implementación vaya siendo acorde y rápidamente a medida que se vaya entregando cada unidad. Por lo tanto la implementación será de manera gradual”.