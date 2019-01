Se eliminan estacionamientos en tramos de calle Peña y Merced

Para mejorar la fluidez en el tránsito vehicular. Sin embargo, desde el 2 de enero, vehículos pueden ser estacionados en el contorno de la Plaza de Armas.

Siempre se dice que un nuevo año trae cambios positivos para la vida de las personas, por lo mismo, la Municipalidad de Curicó encabezada por el alcalde Javier Muñoz, realizó importantes cambios viales en el centro de la ciudad para mejorar la fluidez vehicular y evitar la congestión que se genera –sobre todo- durante el año escolar.

Esto lo confirmó la directora comunal de Tránsito, Verónica Caputo, quien dijo que entre las modificaciones está la eliminación de estacionamientos en las calles Peña y Merced, donde se instalarán señaléticas de “No Estacionar”.

“Hay unas nuevas calles donde se prohibió estacionar a contar desde el 2 de enero. Estas son las calles Peña en la extensión de la avenida San Martín hasta la calle Merced y también en calle Merced desde la avenida Manso de Velasco hasta Membrillar. Ambas calles para dar mayor fluidez al tránsito, para evitar la congestión y esto se hace aprovechando que estamos en tiempo de verano donde muchos están de vacaciones para partir con la marcha blanca”, destacó.

PARQUÍMETRO

Con respecto al cobro de parquímetro en el centro de la ciudad, Verónica Caputo, dijo que “además de las calles que ya teníamos concesionadas, se habilitó la concesión en todo lo que es el contorno de la plaza”.

Junto con ello, la profesional informó que se modificó la tarifa de parquímetro. “Antes se cobraba por tramo de 15 minutos y hoy en día se está cobrando por minuto. Cuesta 16 pesos el minuto en cualquier calle que no sean las que están aledaña a la plaza de Armas porque justamente en ese sector se pensó en la tarifa doble, es decir, 32 pesos el minuto, con el propósito de que no permanezca todo el día ocupado y para que realmente nuestra plaza no esté tan saturada de vehículos en su contorno”, indicó.

Es decir, en las calles que no están alrededor de la plaza de Armas, una persona pagará por hora 960 pesos, mientras que en el principal centro cívico de la comuna, la hora tendrá un valor de $1.920.

FISCALIZACIONES

Con estos cambios se busca mejorar el flujo vehicular en el centro de Curicó, la dirección comunal de Tránsito informó que está realizando fiscalizaciones (de carácter educativas) para comunicar a la comunidad curicana de estos cambios a fin de tener una mejor convivencia vial.