Sagrada Familia vibró con la Fiesta campestre más importante de Chile

SAGRADA FAMILIA. La localidad de Rincón de Mellado, en esta comuna, se constituyó una vez más en el epicentro del evento netamente campestre más grande de Chile, en una nueva versión de la Fiesta de la Chicha. Esta reunió hasta anoche a cientos de personas que disfrutaron de un gran rancho gastronómico, además de destacados folcloristas, y artistas del ámbito nacional.

Los cielos amenazantes del fin de semana no fueron impedimento para que miles de personas repletaran la explanada, entre viñedos y cerros, en donde se desarrollaron tres días de Fiesta, la que fue abierta por la actuación del internacional Américo, y contar el sábado con la presencia de la actriz, Sigrid Alegría, junto al conjunto de su padre, Aparcoa, entre cerca de medio centenar de grupos folclóricos.

“Hubo varios momentos en que prácticamente no tuvimos donde estacionar, por lo que hubo que abrir otros espacios, por la cantidad de gente que llegó, lo que sin duda nos ratifica, que cada año, esta fiesta sigue convirtiéndose en la más grande campestre, del país, donde se dan cita no solo comidas típicas, sino las tradiciones de campo, los juegos típicos, costumbres que ya no están, y que son propias de nuestras raíces”, dijo el alcalde Martin Arriagada.

Ayer la fiesta continuó, y también las cuecas y las payas, junto a los grupos Madrigal de Pucón, Los Conquistadores de Osorno, y finalizar con el Monteaguilino, entre otros tantos folcloristas de la zona. Bajo el escenario el festejo siguió con competencia de zaranda, competencia de la mejor chicha, el tradicional circo, la granja educativa, entre otras atracciones para los visitantes.

El jefe comunal reiteró que cada año “esta festividad sigue creciendo sobre y bajo el escenario, y gracias a la gente que nos viene a visitar, que en esta ocasión fueron más de 60 mil, 80 mil personas, cálculos que tendremos en la semana”, agregó.

Arriagada indicó que ya vendrá el minuto del balance, pero “sin duda que este es positivo y siempre ofreciéndonos nuevos desafíos, porque sabemos que esta fiesta ya es la más grande de su tipo, a todo potrero, más grande del país, y seguirá creciendo”, acotó el alcalde de Sagrada Familia.