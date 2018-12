Sagrada Familia iluminará los cielos con fuegos artificiales en tres sectores para el Año Nuevo

Alcalde Martín Arriagada. “Esto permite saludar el Año Nuevo con alegría, salir de la casa, y junto a los vecinos, nuestras comunidades puedan dar los abrazos con los buenos deseos de estas fechas”.

SAGRADA FAMILIA. El equipo municipal se encuentra afinando los preparativos para lo que será la bienvenida del nuevo año, motivo por el que se ha dispuesto el lanzamiento de fuegos artificiales desde tres puntos de la comuna, los que verán iluminados los cielos durante los primeros minutos del 2019.

El alcalde Martín Arriagada indicó que los puntos de lanzamiento están autorizados por la autoridad fiscalizadora, por lo que los preparativos con la empresa ejecutora de este tipo de espectáculos, ya se encuentran en marcha. “La idea es que recibamos felices, optimistas, con buenos deseos el año que se nos viene, y es por ello que afinamos los detalles de este espectáculo”, agregó.

VILLA PRAT

El jefe comunal precisó que como ya es una tradición el lanzamiento de fuegos pirotécnicos se realizará en Villa Prat, desde una de las riberas del río Mataquito, frente al puente La Huerta. “Desde hace algunos años tenemos una alianza con el alcalde de Hualañé, mi amigo Claudio Pucher, para que los vecinos de La Huerta también puedan disfrutar de este espectáculo”, sostuvo.

Arriagada precisó que a este punto de lanzamiento se agregan los de Sagrada Familia y en el sector La Isla. “En realidad estos espectáculos son queridos por la comunidad, ya que permite saludar el Año Nuevo con alegría, saludar al vecino, salir de la casa, y junto a tu propio sector nos podamos dar los abrazos con los buenos deseos de estas fechas”, acotó el alcalde.

BAILABLES

La autoridad indicó que junto a los fuegos artificiales se han organizado fiestas bailables que se prolongarán hasta eso de la 1 de la madrugada del 1 de enero. “Esto también tiene su finalidad, y es que la gente que gusta de celebrar no tenga que salir de su sector, no tenga que conducir y en suma no exponerse a los riesgos de estas festividades”, afirmó.

En este contexto, el alcalde de Sagrada Familia se sumó a los llamados a “celebrar con precaución, a no conducir si se ha bebido y en suma a celebrar con el ser querido, en tranquilidad, en familia, con moderación, porque no queremos que a las horas siguientes estemos lamentando una pérdida o un percance que nos pueda llevar a una unidad policial o de urgencia”.

LA LUZ

Martín Arriagada desde ya saludó a la comunidad e invitó a los vecinos a celebrar y disfrutar de estos fuegos artificiales que iluminarán los cielos desde tres puntos de su comuna. “Queremos que la luz de esa noche se extienda para todo Sagrada Familia, y para todos los desafíos y proyectos que se nos vienen para el nuevo año”, concluyó.