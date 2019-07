Ronda en sector surponiente dejó detenidos y el decomiso de droga

Operativo en terreno. Dicha labor se llevó a cabo tras la reunión extraordinaria del STOP que en esta oportunidad fue encabezada por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, en compañía del director general de Carabineros, Mario Rozas.

Curicó. La mayor de Carabineros, Oriana Fuentealba, dio a conocer los resultados de la ronda que se realizó en el sector surponiente de Curicó tras la reunión extraordinaria del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP), que en esta oportunidad fue encabezada por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, en compañía del director general de Carabineros, Mario Rozas. En términos generales, dicho procedimiento registró detenidos y el decomiso de droga. “En la ronda masiva que se hizo el viernes por la tarde hubo 146 controles vehiculares, 369 controles de identidad, fiscalizaciones a locales de alcoholes, detenidos por ley de drogas, por órdenes vigentes y por infracciones de tránsito. También se hizo el retiro de un vehículo abandonado en la vía pública, en específico, de una motocicleta que estaba sin patente”, dijo.

RETIRO DE DROGA

Respecto a la droga decomisada, se indicó que permanecía al interior de un domicilio de la población Santa Lucía. Con ello se pudo “retirar de circulación” dosis de diferentes tipos de droga. “Pasta base y marihuana, principalmente, así como también una máquina con la que separaban y dosificaban esta droga. Esto fue en un domicilio y todo se gestó a raíz de un control de identidad que se realizó a una persona, que estaba con orden vigente. Esta persona se dio a la fuga, ingresó a un domicilio y ahí se encontró la droga”, acotó.

VISITA PENDIENTE

Respecto a la visita del ministro del Interior, Fuentealba señaló que se trataba de una actividad que estaba “pendiente” desde hace bastante tiempo y que simplemente responde al trabajo en terreno que lleva a cabo dicha autoridad por diferentes regiones y ciudades del país, participando precisamente de reuniones de coordinación. “La visita del ministro estaba pendiente desde hace mucho tiempo y estaba pendiente, porque había que inaugurar la comisaría en Teno. No es porque Curicó esté mal. Eso quedó demostrado en el STOP en las felicitaciones que hizo el señor ministro a la labor que está realizando Carabineros, a la labor, que está realizando la Municipalidad y también la gobernación”, dijo. Al cierre, profundizando sobre el tema ligado a los índices de la delincuencia, la mayor recalcó que Curicó no escapa a los índices que en términos generales se presentan en tal materia a nivel nacional. “No podemos ser ciegos, la delincuencia está aumentando y lo está haciendo a nivel nacional, y para eso, para lograr objetivos, es que las instituciones estamos trabajando en forma coordinada, no podemos hacerlo de manera parcelada”, concluyó.