Roban más de siete millones de pesos desde automóvil

Autores. El hecho se registró en un local de comida camino a Rauco y estarían plenamente identificados los ladrones.

CURICÓ. El hecho se produjo la tarde del lunes pasado, alrededor de las 16:40 horas, luego de que un hombre retirara el dinero desde una sucursal bancaria ubicada en pleno centro de la ciudad. Al subirse a su camioneta, el cliente se dio cuenta que tenía un neumático pinchado (presuntamente por los antisociales) y fue a un taller mecánico, donde los ladrones lo siguieron, pero no encontraron el momento preciso para sustraerle el dinero. Posteriormente, la víctima se trasladó al local de comida “La Pachita” camino a Rauco y dejó un bolso con la plata al interior del vehículo en que se trasladaba. Todo iba bien, hasta que comenzó a sonar la alarma del automóvil. Cuando salió se dio cuenta que un delincuente le había quebrado uno de los vidrios y sacado el dinero. En contacto con diario La Prensa, el Prefecto de Carabineros, coronel Aldo Borroni, lamentó el hecho y recomendó el autocuidado para evitar episodios como el descrito. “Cuando fue al banco lo tienen que haber observado, lo pincharon y lo siguieron hasta que ingresara al restorán”, dijo. La autoridad agregó que personal especializado de la policía uniformada revisó las cámaras de seguridad del recinto para tener pistas de los delincuentes. Trascendió que serían al menos dos los ladrones y que estarían identificados, por lo cual pronto habría noticias de su paradero.

RECOMENDACIÓN

El Prefecto de Carabineros llamó a la comunidad a tomar los resguardos necesarios, para cuando retiren grandes cantidades de dinero. “Siempre hay que estar mirando quién está adelante, atrás y si es mucha plata pedirle y exigirle al banco que el dinero se lo entregue en una dependencia aparte”, apuntó. Si bien no es un delito muy común en la Región del Maule, el coronel Aldo Borroni recordó un episodio similar registrado hace poco tiempo. “Hace muy poco alguien que retiró dinero pasó al Teno Sandwich, dejó dinero también en el vehículo y ahí hacemos el llamado a la conciencia de no dejar el dinero en el auto y que esté en todo momento en nuestra presencia, porque siempre tengo que pensar que algún delincuente me vio y me está siguiendo, eso es lo principal”, precisó.