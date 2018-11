Ricardo Castro es el nuevo Subprefecto provincial de Curicó

PDI. Dentro de sus objetivos será mantener la calidad del trabajo y crear nuevas brigadas especializadas destacan entre sus prioridades.

Es un hecho inusual, hace pocos días un curicano asumió como jefe de la prefectura provincial de Curicó. Se trata del subprefecto Ricardo Castro, quien reconoció que su nombramiento fue inesperado, pero que lo asume como un gran desafío profesional. “Me tomó bastante de sorpresa, porque siendo curicano no me imaginé nunca que iba a llegar a cargo de la prefectura de Curicó. Fue gratificante cuando supe la noticia de que el alto mando institucional me había considerado para este cargo”, dijo. La autoridad de la policía civil recordó que casi toda su carrera ha estado ligada a la “Ciudad de las Tortas”. “He sido jefe de distintas brigadas como la de Delitos Sexuales, de Investigación Criminal, del departamento de Extranjería. Y mi unidad anterior fue en Santa Cruz en la Brigada de Investigación Criminal donde estuve alrededor de un año”, indicó.

OBJETIVOS

El subprefecto, Ricardo Castro dijo que tiene claro cuáles son sus lineamientos a cargo de la prefectura. “La idea es que el personal siga haciendo su trabajo tan bien como lo ha venido haciendo. Mejorar lógicamente los informes policiales, que sean más profesionales, ir adecuando el trabajo a nuevos delitos e ir mejorando en infraestructura. Eso nos va a permitir crear nuevas brigadas, traer más personal y gente más especializada en delitos determinados”, apuntó. La autoridad de la PDI hizo un llamado a la comunidad a denunciar los delitos. “Toda la vida ha habido una cifra negra en cuanto a denuncias. Lo importante para tener un diagnóstico real de los delitos es que la gente realice las denuncias, porque hay muchos lugares donde la sensación de inseguridad de la gente no dice relación con la estadística”, acotó.