Recicladores mostraron sus nuevos triciclos

En plena plaza. Los beneficiados hicieron una carrera de exhibición junto a la alcaldesa Priscilla Castillo y el concejo municipal, haciendo gala de una de las sorpresas más emotivas que tuvo la Cuenta Pública.

MOLINA. Inflando el pecho de orgullo, los recicladores de base que operan en Molina, lucieron los nuevos triciclos otorgados por el municipio durante la reciente Cuenta Pública 2018. En plena plaza, los beneficiados se reunieron con la alcaldesa Priscilla Castillo y los integrantes del concejo municipal, para realizar una carrera por la cuadra completa, ante la mirada expectante de los transeúntes. En total, fueron 19 las personas que recibieron este importante vehículo, que les permitirá movilizarse por todos los rincones de la turística comuna, portando además una chaqueta distintiva, para que las personas sepan que se trata de recolectores autorizados.

DIGNIDAD

Uno de los casos que más emocionó a los asistentes durante la exposición de la Cuenta Pública fue el de Fabián González, uno de los beneficiados que lleva muchos inviernos subsistiendo gracias al reciclaje, logrando superar la condición de pobreza mediante esta actividad.

En su relato, este molinense destaca el cambio de mirada de la propia comunidad hacia la labor que desempeña. Para ello, el municipio jugó un papel fundamental brindando apoyo y hasta una prenda de vestir que los diferencia.

“Uno se siente ahora orgulloso de su pega, porque la gente me llama, me saludan en la calle y nos sentimos un aporte para la comuna”, explica Fabián, quien reconoce que “con el solo hecho de usar esta chaqueta, le damos confianza a la gente. La alcaldesa Priscilla Castillo nos cambió la vida, nos dio dignidad. Ya no somos cachureros, somos recicladores”.

Actualmente, la Municipali-dad dispone de volantes para la gente, en donde se pueden encontrar los números telefónicos de cada uno de estos esforzados trabajadores, quienes van a domicilio cuando alguien necesita deshacerse de algún artículo o artefacto que ya no use.