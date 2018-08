Rechazan rebajar medida cautelar para conductor que protagonizó fatal atropello

En ruta J-415 de Teno. Las familias de las víctimas (Hernán Gatica e Ignacio López, de 16 y 17 años, respectivamente) mostraron su conformidad con lo resuelto ayer por el Tribunal de Garantía curicano.

CURICÓ. Acogiendo los argumentos expuestos por el Ministerio Público, el Juzgado de Garantía de Curicó no dio lugar a la solicitud de rebaja de la medida cautelar que pesa sobre Jorge Cáceres de 33 años, quien recordemos fue formalizado por el delito de manejo en estado de ebriedad causando la muerte de dos adolescentes de 16 y 17 años, hecho que ocurrió durante la última jornada del año pasado en la ruta J-415 de Teno.

Dicha decisión fue recibida con “satisfacción” por parte de los familiares de las víctimas (Hernán Gatica de 16 años, apodado “El Shava” y Roberto Ignacio López de 17 años, conocido como el “Nacho”), quienes de hecho la mañana del pasado miércoles marcharon por las calles de Curicó, solicitando que se conservara la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre el conductor, desde el día que fue formalizado por dicha causa.

Si bien en una primera instancia se imputaron cargos sobre Cáceres por conducción “bajo la influencia del alcohol”, tras el arribo de los resultados de la alcoholemia, fue formalizado por el delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte.

Ayer la defensa del único imputado en tal causa pidió que, mientras la investigación siga su curso, la medida cautelar de prisión preventiva fuese reemplazada por una menos gravosa, como arresto domiciliario total, lo cual en definitiva, fue rechazado por el citado tribunal.

ANTECEDENTES

Respecto al accidente, el vehículo que era conducido por Jorge Cáceres de 33 años, quien hacía de oriente a poniente por la ruta J-415 de Teno, impactó a los adolescentes, quienes se movilizaban en sendas bicicletas. La acción le costó la vida en el propio lugar al muchacho de 16 años, mientras que su amigo de 17 años alcanzó a ser trasladado hacia el Hospital de Emergencia de Curicó, en definitiva, el desenlace fue el mismo.

A juicio de las familias, el atropello y muerte de los menores se dio en el contexto de una “carrera clandestina” de autos, donde ese día solo “de milagro varias personas se salvaron” de que también “las pudieran arrollar”.

CRITERIO

Una vez concluida la audiencia de ayer, Alejandra Lagos, madre de Hernán Gatica, agradeció “el criterio” que tuvo el respectivo juez para conservar la medida cautelar vigente desde la formalización sobre el único imputado de la causa, agregando que como familia solo están pidiendo “que se haga justicia”, más aún cuando estiman que tras la tragedia, el conductor “se dio a la fuga” sin prestar colaboración a los menores. “Queremos que la Ley Emilia se aplique en este caso como corresponde. No sabemos por qué se arrancó, pero podría haber prestado ayuda y no lo hizo, simplemente se dio a la fuga. No puede estar libre. Estamos conformes por ahora”, dijo.