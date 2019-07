Recalcan que recinto cuya patente de alcohol fue renovada “no reúne las condiciones” para funcionar

Curicó.- En conferencia de prensa, el diputado Celso Morales, junto a los concejales Jaime Canales y Mario Undurraga, manifestaron su “preocupación” tras la medida adoptada por el concejo municipal de Curicó para renovar la respectiva patente de alcoholes a un local (Jakuna), esto a pesar de la existencia de un informe de Carabineros que señala de manera expresa que el correspondiente recinto “no reúne las condiciones para su funcionamiento”.

En lo particular, el diputado Celso Morales recalcó que si bien en estricto rigor el citado informe “no es vinculante” de cara a decisión que pueda emanar desde un concejo municipal, a su juicio entrega una “confusa señal” sobre la forma de actuar que presenta el gobierno comunal frente a un tema de tal naturaleza.

“Si bien aquí no hubo alguna ilegalidad, si no aceptamos la opinión del ente que tiene que hacer la fiscalización del local en cuestión, estamos en un problema más o menos serio”, dijo.

“Si después viene un informe de Carabineros negativo de un local y se le rechaza a otro local, ahí significa que no hay objetividad en la toma de decisión de las patentes que se autorizan. Si yo como Carabineros hago un informe y digo que este local no cumple con los requisitos y le dan igual la patente y después ellos tienen que ir a fiscalizar a un local que dijeron que no cumplía. No sé. Eso me parece medio extraño”, acotó.

CONTRAPRODUCENTE

Junto con recalcar que el informe es “claro y rotundo”, a juicio de Jaime Canales resulta “contraproducente” que la opinión de Carabineros no sea “vinculante”, más aún considerando que se trata de “quienes día a día le solicitamos que puedan velar por la seguridad de nuestros vecinos”.

“Quiero dejar en claro que por primera vez en la historia que ocurre algo así en el concejo municipal, que no se tome en cuenta algo tan importante como es el informe de Carabineros, el cual dice de manera clara que el local no reúne las condiciones para funcionar como salón de baile”, dijo. Canales planteó además la necesidad de modificar la respectiva ley, para que “sea obligatoria la vinculación de los resultados de los informes” que realice Carabineros.

CAMBIO DE CRITERIO

Por último, sobre el tema, el concejal Mario Undurraga indicó que en vez de ir aumentando los requisitos para “aumentar la seguridad de las personas”, se están “eliminando”, lo que habla de un “cambio de criterio” por parte de la autoridad a nivel local. De hecho, a la hora de entregar una patente, a su juicio también se debería considerar un informe de Bomberos.

“Yo hago un llamado al alcalde, que nos diga cuál va a ser la posición del municipio, si vamos a estar a favor o en contra de la seguridad. No estamos respetando la opinión de la policía que es la institución competente en este tema de seguridad (…) Quiero pensar que no son cambios de criterios por situaciones específicas, sería lo peor que nos podría pasar. Hago un llamado a que nos pongamos serios y respetemos a las instituciones”, concluyó.