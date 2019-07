Realizan “Firmatón” para constituir al nuevo Partido Republicano

Campaña. Según lo manifestado por Miguel Rojas, encargado regional de la juventud del partido Republicano, se requiere de un total de 18 mil firmas para dar aquel paso, alcanzando a la fecha un total de siete mil 500 rúbricas.curicó. En pleno proceso de recolección de firmas, a fin de poder constituirse como partido, se encuentra el movimiento conocido como Acción Republicana. En tal contexto, quienes impulsan a nivel local su nacimiento como colectividad (partido Republicano) están llevando a cabo una “Firmatón”, que les permita alcanzar la cifra necesaria para oficializar su inscripción.

Para ello, en la intersección de las calles Carmen con Estado, frente a la notaría Salazar, se emplazó un stand, punto que está recibiendo a las personas interesadas en sumarse a tales filas.

Según lo manifestado por Miguel Rojas, encargado regional de la juventud del Partido Republicano, se requiere de un total de 18 mil firmas para dar aquel paso, alcanzando a la fecha un total de siete mil 500 rúbricas.

“En este momento como nos encontramos en un proceso de inscripción. Tenemos un plazo de seis meses para alcanzar las 18 mil firmas”, dijo.

CONCEJALES

Al ser consultado respecto a los planes que como colectividad tienen a nivel local una vez que consigan constituirse como partido, Rojas reconoció que, de cara a las elecciones municipales, al menos está la idea de llevar nombres para la instancia de concejales. “Por ahora, lo que nos convoca hasta ahora es recolectar firmas, nada más. Lo que se ha dicho como partido y lo único que hemos pensado hasta el momento ha sido presentar candidatos como concejales. Para alcalde estamos por ver”, acotó.



RENUNCIA

Junto con dirigentes de la juventud, el exdiputado Sergio Correa de la Cerda está cumpliendo el rol de poder formar el Partido Republicano en la provincia de Curicó. El también exalcalde dijo que renunció a la Unión Demócrata Independiente (UDI) ya que a su juicio, aquel partido se “alejó” de los principios que en su momento le dieron vida.

“Me representa mucho más la posición que tiene José Antonio Kast, que es el fundador de este movimiento republicano, que ahora se está transformando en partido, en cuanto a los principios que dice sostener y defender, los que a mi parecer no están siendo interpretados por la derecha actual”, dijo.

Se trata, agregó, de valores ligados al cristianismo, como “la familia, el matrimonio entre un hombre y una mujer”, principios que a su parecer han sido “vulnerados por el gobierno actual. “Muchas cosas que se dijeron y se prometieron, fueron dejadas de lado”, sostiene.

VÍNCULO

En lo particular, cabe recordar que Sergio Correa de la Cerda se desempeñó como alcalde de Curicó entre 1983 y 1989, siendo designado para tal rol por el gobierno que encabezaba Augusto Pinochet. Su caso no es aislado, ya que a nivel nacional varias personas que desempeñaron algún papel durante tal período, se han inscrito en tal colectividad. Si bien reconoce que en tal etapa “se cometieron excesos que no son justificados”, Correa recalca que no se puede negar “el desarrollo económico” que en tal época comenzó a experimentar nuestro país, tendencia que luego continuó siendo profundizada en los siguientes gobiernos.

“Todo lo que es el desarrollo económico y todo lo que hoy en día exhibe Chile con respecto a los países sudamericanos, que ha pasado a ser líder, es producto del Gobierno Militar, no es producto del gobierno de la Concertación. Eso hay que tenerlo muy claro”, dijo.