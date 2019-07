Realizan 1ª Clínica de Rafting y Pararafting Inclusivo

Organizada por el Club Deportivo Newen. Estudiantes de 7º y 8º Básico de Escuela Guaico Centro de Romeral, así como jóvenes con discapacidad, gozaron de la práctica del Rafting.

ROMERAL. En la comuna el deporte inclusivo lo valoran y practican. Ejemplo de ello fue la jornada que se desarrolló en aguas del río Guaiquillo -en la zona donde se encuentra el Balneario Pumaitén-, donde un club local, Newen, organizó la 1ª Clínica de Rafting Inclusivo.

“VAMOS A SEGUIR TRABAJANDO POR LA INCLUSIÓN”

Para el alcalde de Romeral, Carlos Vergara, “el deporte es para todas y para todos. Hoy día estamos trabajando con la Oficina de Discapacidad de la comuna, también con la Escuela Guaico Centro, apoyando al Club Deportivo Newen. Hoy es un honor que esté en la comuna don Cristian Huenchuleo, quien es presidente de la Federación Chilena de Rafting, y podamos desarrollar esta actividad aquí en el Balneario Pumaitén, en el río Guaiquillo, donde hoy niños de la escuela van a participar en este Rafting Inclusivo, así que estamos muy contentos”.

El jefe comunal agregó que “nosotros vamos a seguir trabajando por la inclusión y la convivencia de todos, ya que el respeto hacia las personas es lo más importante. Poder trabajar hoy día fuertemente en la inclusión y la convivencia entre todas y todos los niños de la comuna de Romeral, y entre todas las personas en situación de discapacidad, en fin, entre todas las personas, de modo libre y seguro, como tiene que ser, es súper relevante”.

Cuando se consultó si hay otros ámbitos deportivos donde se permita la inclusión de personas en situación de discapacidad, el alcalde Vergara respondió que “por supuesto que sí. Se ha hecho Surf Inclusivo ya que tuvimos la posibilidad de estar en Pichilemu, lo cual queremos repetirlo, ya que por primera vez muchos niños tuvieron el acceso de poder meterse en una tabla de surf al mar junto con su familia, también se hace Trakking Inclusivo, y hoy día se está haciendo este Rafting Inclusivo que a pesar del frío siempre está la motivación para estar haciendo deporte. Es primera vez que se hace en la comuna de Romeral”.

Respecto de la actividad en sí, esta comprendió una charla técnica de seguridad, la entrega de implementación de seguridad, una demostración y una clase práctica en el río.

DEPORTE AVENTURA PARA TODOS

Sobre el por qué de la actividad, la presidenta del Club Deportivo Newen, Carolina Martínez, organización que planificó la jornada, explicó que “la base de esta actividad es la inclusión. Es permitir que personas que quizás muchas veces no tienen acceso a este tipo de deporte, puedan participar. Y también es abierto a la comunidad, abierto a todo Romeral. Es una actividad a la que se convocó a todas las personas que quisieran y es una actividad también que nosotros tratamos que fuese sin límite de edad”.

DIRIGENTE NACIONAL

En tanto, el presidente de la Federación Chilena de Rafting, Cristian Huen- chuleo Ramírez, comentó sobre esta actividad desarrollada en Romeral que “estamos en la primera clínica de Rafting y Pararafting Inclusivo, que es básicamente como decía el alcalde hace un rato atrás, inclusivo no solamente con gente con alguna movilidad reducida, sino que para todo el público (niños, adultos). Que todo el mundo conozca la actividad como lo es el Rafting, el que a más de alguno seguramente le va a gustar y lo pueda seguir como deporte. Nosotros estamos super felices y es lo que queremos desarrollar aquí en Romeral y en toda la comuna en general, desde Los Queñes, donde hemos empezado. Así que estamos contentos de la asistencia, de la gente, el interés que hubo, lo que nos deja súper motivados para seguir con este tipo de actividades”, afirmó el deportista profesional y dirigente nacional.

Para Huenchuleo el que personas en situación de discapacidad practiquen este deporte es muy importante, ya que “para nosotros como federación estamos tratando de que en Chile tengamos esta disciplina, el rafting competitivo con las personas que no pueden hacer otro tipo de actividades. Hay muchas cosas. Aquí no solo es una actividad comercial (bajadas en rafting y kayak), como la gente lo ve en la televisión. No es algo extremo donde van a tener peligro. Esto es muy amplio y la gente con discapacidad tiene muchas alternativas de practicar este deporte porque es un deporte seguro. Lo importante es que tengan confianza y se atrevan. Nosotros estamos super abiertos a que venga más gente de otros lugares también, incluso, y se atrevan a practicar este deporte con nosotros”, dijo el romeralino que es presidente de la Federación Chilena de Rafting.