Ramadas de Romeral contarán con Puntos Limpios para reciclaje

ROMERAL. El municipio liderado por el alcalde Carlos Vergara tiene por objetivo el aumentar la producción sustentable y el cuidado al medio ambiente. Por ello es que en la comuna se realizan acciones que apuntan hacia ese propósito.

Considerando lo anterior, es que para la celebración de Fiestas Patrias en las ramadas de Romeral, es que el municipio, por medio de la oficina de Medio Ambiente, en asociación con la empresa de reciclaje Ciclo Verde, dispusieron la instalación de seis puntos verdes para que los asistentes a este recinto depositen los residuos reciclables.

“Nosotros estamos muy contentos, muy agradecidos a través de la oficina de Medio Ambiente con la empresa Ciclo Verde, que han traído de forma gratuita estos contenedores para que este 18, además de pasarlo bien y bailar hartas cuecas, también pensemos en el medio ambiente”, dijo el alcalde.

“Como municipio estamos muy preocupados del cuidado del medio ambiente y vamos a tener estos contenedores los días de las Fiestas Patrias aquí en el sector de las Ramadas, en la Cancha N° 2, donde se van a poder reciclar botellas desechables, latas de aluminio y envases plásticos en general”, agregó Carlos Vergara.

LLAMADO

Finalmente, el alcalde dijo que “hay que hacer el llamado a la comunidad que no boten cosas que no corresponden al punto limpio, y que estos envases también estén limpios porque obviamente esto se tiene que reciclar, no es un basurero, es un punto limpio”, apuntó tajante.

Por su parte, Patricia Salazar, socia de la empresa de reciclaje dijo al respecto que “como Ciclo Verde nos interesa ser una empresa responsable social y ambientalmente, y también estar colaborando en eventos y en actividades para visibilizar el tema de la sustentabilidad. Deseamos agradecer acá al alcalde Carlos Vergara y al equipo profesional de la oficina de Medio Ambiente por la inmensa colaboración, el compromiso y el entender que este tema lo construimos de manera colaborativa”, apuntó.

En tanto, la veterinaria Natalia Aburto, de la oficina de Medio Ambiente, dijo sobre esta iniciativa que “estamos muy interesados y súper contentos que esta empresa, que es del Maule, nos apoye en estas actividades. Hay que recalcar a la gente que por favor recicle de forma correcta, que boten sus envases limpios, las latas de aluminio y los envases plásticos en estos contenedores durante las Fiestas Patrias”, manifestó.

Respecto a los residuos, Ciclo Verde monitoreará que sea un proceso limpio y ordenado, y los retirará oportunamente para llevarlos a la planta de reciclaje y procesarla.