“Quiero seguir en el servicio público, porque hay mucho que hacer”

Servicio Público. El actual general (r) de Carabineros volvió a Curicó tras haber sido destinado a asumir otros cargos en el país. Hoy quiere seguir aportando con su experiencia en el servicio público.

Curicó. Quisimos conversar con el ex prefecto de Curicó, hoy general (r) Rodrigo Cádiz Stewart, tras su alejamiento de Carabineros y su llegada, nuevamente, a Curicó para radicarse y compartir con quienes pudo formar amistad en esta ciudad. “Me encanta Curicó, es una ciudad en la cual estuve trabajando por varios años como prefecto de Carabineros y hoy quise volver, para radicarme y comenzar una nueva etapa en mi vida en esta hermosa ciudad junto a la calidad de gente que vive en Curicó, de la cual tengo mucha estima, sobre todo, con las diversas organizaciones con las cuales pude desenvolverme en mi labor de prefecto”, señala.

No es raro lo que nos cuenta el general, ya que, son varios los que han vuelto a Curicó, justamente, porque aún se puede sentir el cariño de la gente y sus habitantes quienes acogen de muy buena manera a quienes llegan a disfrutar de sus entornos.

Con una destacada carrera de 34 años, al interior de Carabineros de Chile, dejó la institución el año pasado y fue muy crítico, justamente, de su alejamiento, pero como él dice “apechugué” con lo que se le ordenaba.

Con tres hijos, quienes cursan educación superior, en la ciudad de Santiago, Rodrigo Cádiz, quiere dedicarle mayor tiempo a la vida de civil pero con una mirada, quizás, un poco más crítica, por lo que significa ser un ciudadano de esta ciudad que lo está acogiendo.

De ahí que, el ex jefe de la Décima Zona de Carabineros, cargo en el cual dejó la institución, tiene claro su paso por Carabineros y sus anhelos hacia adelante. “Yo he sido, soy y seré un servidor público, quiero contribuir a la ciudadanía, trabajar con las diferentes agrupaciones sociales, porque creo que hay mucho por hacer, por mejorar y si uno comienza a aportar desde la vereda del frente, en mi caso, con mi experiencia, con lo que yo vi podemos mejorar, que es el objetivo final, quiero seguir en el servicio público, porque hay mucho que hacer”, expresó Rodrigo Cádiz.

LA POLÍTICA: UNA VENTANA SIEMPRE ABIERTA

Frente a lo anterior, el ex general no le hace el quite a una tribuna política que podría ser una candidatura. “No lo he pensado seriamente, pero créanme que si debo hacerlo lo voy a hacer, tuve en la administración de una región en la parte preventiva y si tengo que hacerlo desde la mirada local…claro que lo hago y me la juego, porque a la ciudadanía hay que responderle, en todo ámbito, desde la seguridad, en la calle, en la salud, en el trabajo y ser directo frente a las interrogantes que cada ciudadano tiene, no podemos decir algo y hacer otra cosa”.

Claro la experiencia de Rodrigo Cádiz, va por la seguridad, el orden, la administración pública, y según él, “la calle” que es una historia muy diferente, porque “ahí uno se enfrenta a los problemas reales de la gente” por eso él agrega que “hay que ser muy directo cuando nos damos cuenta que la seguridad de la ciudadanía esta tensionada, por ejemplo, con el comercio ambulante… ¿qué debemos hacer? Bueno se terminará, no se entregarán más permisos, se fiscalizará mejor, se ordenarán y destinarán a otro sector, en fin, porque junto con este hecho de vender en la calle, tenemos añadidos otros problemas que este tipo de comercio genera, como por ejemplo, la receptación, en fin, hay muchas aristas para un solo problema”.

SERVIDOR PÚBLICO

Para el ex general, la vida política no le genera problemas “le pregunto a usted, qué he sido yo durante estos 34 años…. un servidor público, un carabinero, fui parte de una organización, si bien es cierto no fui deliberante, pero ahora sí y (política) la puedo hacer abiertamente”, añadiendo que “creo tener muy asumido lo que me enseñó mi institución, respeto por la ciudadanía, honorabilidad, convicción de lo que es ser servidor público y no servirse del público, además, vengo de un hogar donde mis padres fueron servidores públicos, mi padre en Carabineros y mi madre en salud, y por eso he sido muy cauteloso de cuidarlo, y exigirlo (el servicio público)”.

Al general (r) Rodrigo Cádiz, se le ve tranquilo, con mucho ánimo y sobre todo, destacando el arduo trabajo que hace Carabineros de Chile en el país. “Yo quiero mucho a mi institución y siempre tengo presente a esos miles de hombres y mujeres que forman Carabineros de Chile a quienes debo mi respeto y aprecio sólo tengo palabras de apoyo porque sé lo que significa estar en los retenes, en las comisarías, en las prefecturas, en fin en cada una de las unidades que tiene Carabineros y en las cuáles la mayoría de esos hombres y mujeres que las componen, son gente honesta, sacrificada y responsable, nuestro deber es cuidarlos y eso haré, saludos a todos ellos”, puntualizó el ex general Rodrigo Cádiz Stewart.