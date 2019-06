Proyectos para beneficiar a los adultos mayores marcan agenda de diputado

Entrevista. El parlamentario del distrito 17 se trasladó hasta las oficinas de diario La Prensa, instancia donde profundizó respecto a una serie de iniciativas destinadas a beneficiar a quienes pertenecen a la Tercera Edad.

CURICÓ. Tras participar en una ceremonia donde se conmemoró el Mes del Buen Trato al Adulto Mayor en la Provincia de Curicó, el diputado por el distrito 17, Pablo Lorenzini Basso, se trasladó hasta las oficinas de diario La Prensa, instancia donde profundizó respecto a una serie de proyectos destinados a beneficiar a quienes pertenecen a la Tercera Edad. El más reciente de todos se trata de una iniciativa que se aprobó hace pocos días en la Cámara de Diputados, la cual permitirá entregar una atención preferente de salud precisamente a los adultos mayores. Acota Lorenzini que establece prioridad para tomar horas, interconsultas con especialistas, entrega de medicamentos y tomas de exámenes tanto en el sector público como en el privado. “Es un tema que me interesa muchísimo. Se ha incrementado el número de Adultos Mayores, estamos llegando ya a más de dos millones y las proyecciones son importantes. Por lo mismo hemos trabajado en apoyar políticas en beneficios de ellos y el respaldo presupuestario que permita sustentarlas”, dijo. Otros puntos incluidos en tal agenda son la posibilidad de entregar un bono para el transporte en el Maule, sobre todo para los adultos mayores que tienen que desplazarse a zonas rurales. A ello se suma el desarrollo de capacitaciones destinadas a quienes mantengan su interés de seguir vinculados al mundo laboral. Por último, Lorenzini reconoció presentar discrepancias respecto a “como viene la reforma a las Isapres y Fonasa”, recalcando que se debe encontrar la manera de “mejorar las pensiones”, llevando a cabo los ajustes que sean necesarios. “Yo no creo en estas reformas blanco-negro. Muchos dicen no más AFP, pero no se pueden eliminar de un día para otro. Desde la Democracia Cristiana hemos planteado una serie de puntos para seguir analizando esta reforma, en particular, el 4% adicional. Nosotros estamos pidiendo que sea un 5%, para que ese punto sea solidario y que eso sea administrado por un ente estatal. Hemos avanzado con el Gobierno, estamos en conversaciones, pero aún no es suficiente”, indicó.

REFORMA TRIBUTARIA

En otros temas, el diputado también se refirió a la discusión que se está llevando a cabo ligada a la Reforma Tributaria, donde reconoció que uno de los requisitos, al menos de su parte para apoyar tal iniciativa, es que exista el compromiso de entregar mayores recursos a regiones. En tal contexto, manifestó su preocupación por el real impacto que pueda tener el cargo de gobernador regional, puesto que además a su juicio requerirá de un equipo de trabajos con expertos que lo respalde, que conozca la zona maulina. “No sacamos nada con tener un gobernador regional si no tiene recursos. Por eso estoy solicitando que quede ahora, en lo que es esta Reforma Tributaria la obligación de mandarnos una ley en los próximos meses de rentas regionales. Es decir, que esta nueva autoridad pueda disponer de recursos de decisión propia y no que tenga que todo consultarlo a Santiago, de lo contrario sería un monigote más, que no va a tener un poder real, sino que ficticio”, dijo.