Profesor que denunció bullying demandó a establecimiento educacional curicano

Hechos. Docente se autodespidió luego de sufrir malos tratos durante cuatro años.

CURICÓ. En el Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad comenzó ayer la preparación del juicio por los cargos de acoso laboral. El protagonista de esta historia es Luis Hernández Campos, de 35 años, profesor de inglés hace 10 años, quien durante los últimos cuatro se desempeñó en el Instituto de Innovación Tecnológica (Initec) Diego Portales, donde denunció vulneración de derechos y auto despido.

“Sufrí acoso laboral en el Instituto de Innovación Tecnológica, Initec, Diego Portales. Mi caso se hizo público debido a un video que viralicé en redes sociales que no pensé que iba a tomar tanto vuelo”, recordó.

El profesional cree que los ataques responden a su orientación sexual, los que eran encabezados por unos cinco compañeros de trabajo. “De parte de mis colegas sufrí de bromas reiteradas y lo más complicado fue el episodio de las trampas de ratones encima de mis objetos personales al regresar de las vacaciones de invierno del 2018”, contó.

Luis Hernández sostuvo que el establecimiento realizó un sumario, donde le bajó el perfil a sus denuncias. “El colegio niega eso, así como las burlas, el robo de cosas que sufrí y que están todas detalladas en la demanda”, indicó.

“CONTRA LA CORPORACIÓN”

El profesor reconoce su orientación sexual, lo que bajo ningún punto de vista justifica el bullying vivido. En contacto con diario La Prensa, afirmó que por necesidad de trabajar aguantó tanto tiempo.

“Era un funcionario destacado y ganaba bien, pues es uno de los colegios mejor pagados aquí en Curicó. Además, mis jefes me tenían bien evaluado. Soy el sustento de mi casa, mi madre es una paciente postrada, mi hermana tiene fibromialgia, entonces, estamos los tres en una situación compleja”, advirtió.

Hernández puntualizó que la demanda está dirigida en contra del recinto educacional. “Es contra la corporación porque no se establecieron los protocolos para iniciar las diferentes denuncias que fui verbalizando a mis jefes. Me autodespedí el 4 de julio y la resolución de esa investigación de 22 docentes que el director entrevistó finalmente resuelve que nadie vio o escuchó nada y que todo lo que me hicieron no fue intencional. O sea ya tenemos una contradicción porque si no vieron nada por que desmiente el hecho”, sostuvo.

Afortunadamente, y tras hacer público su caso, encontró un reemplazo en un establecimiento educacional municipal hasta fin de mes.

TESTIGOS

Luis Hernández señaló que tenía cinco testigos para la causa que trabajan en el establecimiento, pero que no se atreven a participar en el juicio. Sin embargo, tiene una carta bajo la manga. “Tengo a una persona que trabajó en el colegio y que tiene un cargo importante y otra persona que también fue hostigada laboralmente por el mismo director. Más mi hermana que estuvo presente cuando la sostenedora me increpó delante del director por haber estado enfermo y haber dejado a los alumnos sin clases durante los días que estuve ausente. Existe una grabación de eso y la abogada la va a presentar como prueba si es que el juez la acepta”, apuntó.

Habrá que esperar una nueva audiencia de preparación de este juicio, pues quedaron algunos temas de forma que hay que corregir en la demanda. Después de eso, se viene el juicio propiamente tal.