Presentan oficialmente a Diego “Viruta” Vera

Experiencia. Con 34 años, el atacante que viene de ser campeón de la Copa de la Superliga Argentina con Tigre, se suma a Curicó Unido para aportar a la ofensiva albirroja y ser el reemplazante del goleador del torneo, Mauro Quiroga. “Él hizo goles y yo vengo a hacer lo mismo o más”, dijo a su llegada el charrúa.

CURICÓ. En dependencias de un hotel curicano, los albirrojos presentaron ayer en horas de la mañana a su nuevo gran refuerzo para la temporada 2019-2020. Se trata del experimentado centro atacante uruguayo Diego Daniel Vera, apodado el ‘Viruta’, quien registra pasos por el fútbol de Uruguay, Colombia, China, México, Argentina y ahora Chile, país que siempre le sedujo futbolísticamente y que ahora tendrá la posibilidad de disfrutar jugando en la Primera División con la camiseta de Curicó Unido.

UNOS VAN, OTROS VIENEN

Usará la camiseta ‘9’, esa que dejó el ‘comandante’ Mauro Quiroga, llevando incluso el número que cargó el goleador histórico de Curicó Unido e incluso actual goleador del campeonato chileno.

Respecto a ello, Vera señaló que “uno se va, otros vienen, esto es fútbol, en mi puesto siempre hay atención a lo que pasa, es nuestro trabajo, él hizo goles lo que fue muy bueno para el club para estar en una buena posición en la tabla y otros vienen para hacer lo mismo o más, yo siempre tengo ganas de más”.

Al ser consultado respecto a qué le llamó la atención de Curicó Unido, el ‘Viruta’ dijo en su presentación que “hace tiempo que quiero venir a conocer el fútbol chileno, es una gran responsabilidad y un gusto venir acá, todo se dio muy rápido, cuando me llamaron no dudé mucho y creo que tomé una buena decisión. Curicó es un club joven que viene del ascenso y hay que mantener la categoría e ir por más, he venido entrenando y llego bien, luego el técnico dirá qué hacer”.

Del mismo modo, el ex jugador de Nacional de Uruguay, Estudiantes de La Plata e Independiente de Argentina, señaló que “uno año a año crece mucho, día a día y estoy muy contento de estar acá, con muchas expectativas, muchas ganas, cuando me llamaron por primera vez no dudé, estos días estaba ansioso por venir, sumarme al club y hay que disfrutar de esto con mucha responsabilidad, debo agradecer al club que hizo todos los esfuerzos. Soy un jugador de mucha entrega, sacrificio, responsabilidad, hambre de gloria, hambre de ganar” cerró un ‘Viruta’ Vera, que se vistió inmediatamente de corto ayer cerca del mediodía en Santa Cristina para entrenar y ser presentado al resto del plantel.

UNO Y NADA MÁS

Institucionalmente, el presidente de los albirrojos, Freddy Palma, en la bienvenida de Vera a Curicó Unido señaló que “desde que supimos de la partida de Mauro (Quiroga), la idea era buscar a alguien que aportara experiencia y goles; Diego (Vera) estaba entusiasmado y nos costó porque había otras alternativas que se cayeron (Marcos Riquelme se fue a la ‘U’ y Pablo Velásquez a Gimnasia de Argentina) y espero que sea el jugador que venga a aportar con goles a Curicó. Nuestra meta más importante es mantener la posición actual y hacer el máximo esfuerzo para lograr una copa internacional”.

Palma además, dijo que Vera sería el único en arribar al club como refuerzo en esta mitad de temporada tras desvanecerse la contratación de Álvaro Césped desde San Luis.

El ‘Viruta’ Vera en tanto podría sumar algunos minutos este sábado en el último amistoso informal de inter temporada frente a Rangers de Talca, en el complejo deportivo Flor del Llano rumbo a San Clemente.

La próxima semana los albirrojos ya juegan por los puntos visitando a La Calera la noche del domingo 28 de julio.