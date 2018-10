Preocupación por destrozos en monumentos donados por el Rotary Club de Curicó

Vandalismo. Figura del Papa Juan Pablo II, fue afectada y busto de Gabriela Mistral, en el Parque Balmaceda, ya no existe.

CURICÓ. Su preocupación por el deterioro que por acciones vandálicas están afectando a una serie de monumentos que el Rotary Club ha donado a la comunidad curicana, dio a conocer el integrante de esta institución, Gonzalo Correa de la Cerda, quien junto a La Prensa, visitó la representación del Papa Juan Pablo II, levantada frente al estadio La Granja, en el sector de la población Curicó.

El rotario manifestó que antisociales han estado destruyendo bustos y monumentos que en su oportunidad donara la institución, haciendo especial mención al monumento a Su Santidad Juan Pablo II, frente al recinto de la Medialuna de Curicó.

“Esta figura ya no tiene el crucifico ni sus manos, le destrozaron la nariz y las orejas. En la alameda Manso de Velasco, sector del Parque Balmaceda, teníamos el busto de Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura, que ya no existe desde hace varios años y que no ha sido repuesto”, expresó.

ALAMEDA

Gonzalo Correa dijo que también se había levantado un monolito en la alameda Sur, donde se habilitaron juegos infantiles y donde se instaló una placa recordatoria con el nombre de Plaza Rotario, “Óscar Migueles Orellana”, placa que no se encuentra, destacando que felizmente no se han destruido las figuras blancas de la Plaza de Armas de la ciudad, donde también hubo una donación rotaria.

A lo anterior debe sumarse los bustos de la fundadora de Curicó, Mónica Donoso, y Cristóbal Colón, cuyas placas se encuentran cubiertas de pintura blanca, dejando manchadas sus lecturas.

Gonzalo Correa dijo finalmente que al paso que se va, si no existe voluntad de reparar los destrozos, la ciudad seguirá perdiendo monumentos que son parte de la historia curicana.