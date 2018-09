Positivo balance de simulacro de erupción de volcán Peteroa

Duración. El ejercicio preventivo se extendió por 55 minutos y tuvo una buena participación de todos los organismos de emergencia.

Curicó. A las 11:00 horas comenzaron a sonar las sirenas que alertaron a la población de que tenía que iniciar la evacuación de sus hogares y lugares de trabajo. Casi al mismo momento, la mayoría recibió un mensaje de texto sobre el mismo procedimiento.

Poco a poco aparecieron los habitantes de la precordillera de Romeral. Muchos salieron preparados con mascarillas y mochilas entregadas por el gobierno que contenían objetos básicos de sobrevivencia como botiquín, una radio, agua, entre otros.

Pasado poco más de un cuarto de hora entraron en acción las Fuerzas Armadas y de Orden. Un helicóptero de Carabineros sobrevoló el área para enfrentar un hipotético escenario de evacuación tras la erupción del volcán.

Además, aparecieron los militares con camiones para trasladar a las personas de la tercera edad, niños y con problemas para desplazarse por sus propios medios.

El director nacional de la Oficina Nacional de Emergencia, Onemi, Ricardo Toro, dijo que hubo buena coordinación entre todos los estamentos. “Soy testigo de toda la información que se entregó a la población con mucha anterioridad. Veo detalles que no he visto en otros simulacros como el uso de mascarillas o las mochilas de emergencia”, dijo.

IMPREVISTOS

Si bien todas las autoridades quedaron muy conformes con el simulacro, siempre hay cosas para mejorar.

Por ejemplo, una persona de edad no sabía del operativo y sufrió un accidente menor al caer de su caballo, pues pensaba que era todo real. En tanto, una anciana llegó media hora más tarde del inicio de la evacuación porque no tenía puesto un audífono en su oído y algunos habitantes no estaban registrados en el catastro de la Municipalidad.

El alcalde de Romeral, Carlos Vergara, precisó que no se debe dejar nada al azar. “El equipo de emergencia de la Municipalidad hizo una muy buena labor con el levantamiento que se hizo. Se realizó un puerta a puerta tanto en Los Queñes como el sector de Los Maquis”, apuntó.

En ese sentido, agregó que era necesario saber quiénes estarían en el ejercicio y quienes iban a estar por ejemplo en sus trabajos.

En tanto, la gobernadora provincial, Macarena Pons, se mostró contenta con el resultado en terreno. “Este trabajo lleva meses desarrollándose con la comunidad y las autoridades. Esto ha sido impecable y ustedes han sido testigos de cómo ha participado la ciudadanía”, apuntó.

TÉRMINO

Cuando el reloj marcaba las 11:55 horas se dio por terminado el simulacro en una zona de seguridad que está en altura y donde, eventualmente, los afectados con una erupción podrían esperar ayuda.

El intendente regional, Pablo Milad, resaltó los métodos de información que se usaron en esta iniciativa.

“Verificamos la comunicación que tiene la gente a través de los celulares y había algunas personas que no les llegó y hay que ver qué problema técnico tienen en cada uno de los aparatos, pero a la gran mayoría de las personas le llegó la información por los teléfonos”, sostuvo.