Positivo balance de “Convivencia Escolar” en la Región del Maule

Trabajo en equipo. Autoridad precisó que para mantener a raya la violencia deben poner de su parte los establecimientos educacionales, los alumnos y sus familias.

CURICÓ. Atento a la violencia que se registra en los distintos establecimientos educacionales del país se mostró el superintendente de Educación, Sebastián Izquierdo. En visita a diario La Prensa, el funcionario de Gobierno afirmó que las cifras de “Convivencia Escolar” son en general positivas en la Región del Maule.

“Uno observa la tendencia nacional y las denuncias por maltrato en general han aumentado bastante desde el 2017 y lo que llevamos del 2019. El crecimiento en la Región del Maule fue de cinco coma nueve por ciento versus un 28 por ciento a nivel nacional”, apuntó.

En ese sentido, resaltó las iniciativas contra el bullying que se han realizado en el último tiempo. “Las campañas que ha estado liderando el Ministerio de Educación y por otra parte la Superintendencia para evitar el ciberbullying se ven reflejadas porque este año no hemos tenido denuncias por parte de la comunidad”, apuntó.

MALTRATO SICOLÓGICO

Sebastián Izquierdo apuntó que las buenas cifras no quieren decir que el problema de la violencia en clases haya desaparecido. “Eso no quiere decir que no exista maltrato sicológico en las redes sociales el día de hoy entre los estudiantes en la región”, sostuvo.

El superintendente de Educación dijo que esa realidad se ve reflejada en las estadísticas que se manejan. “Si uno observa y hace un zoom y se da cuenta de las denuncias que recibimos de maltrato a estudiantes de carácter sicológico ha crecido en un cien por ciento más que el promedio nacional, es decir, se han duplicado entre el primer trimestre del 2018 y el mismo periodo de 2019”, indicó. El personero puntualizó que para enfrentar ese asunto se solicitó planes especiales a los establecimientos de todo el país. “Ya sean municipales, subvencionados o particulares privados que tengan reglamentos internos y se hagan cargo de las problemáticas que va a tener la comunidad educativa y de esa manera busquen estrategias y protocolos de acción”, acotó.