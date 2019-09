Piden 20 años de cárcel para femicida de Molina

Testimonios. Familiares de la víctima reconocieron que la pareja vivía marcada por episodios de violencia.

CURICÓ. Entre tres y cuatro días se extenderá este juicio contra Juan Arturo Gallegos Ganga, de 38 años, quien mató con un arma blanca a su mujer el 15 de diciembre del año pasado al interior de su casa ubicada en la villa Santa Amalia de la localidad de Lontué, en la comuna de Molina. Posteriormente, el sujeto intentó quitarse la vida sin éxito.

Antes de entrar a rendir las pruebas a una de las salas del Tribunal Oral en lo Penal de Curicó, la fiscal Mónica Barrientos afirmó que solicitarán la pena máxima en esta causa.

“Son 20 años de presidio mayor en su grado máximo. Vamos a tratar de probar todo lo que hemos investigado e indicado durante el transcurso de la investigación”, apuntó.

La profesional del Ministerio Público de Molina afirmó que el acusado enfrenta cargos por el delito de femicidio y que también se tratará de probar el ilícito de desacato, aunque sería más complicado debido a que la víctima, Rita Fidelina Machuca Ramírez, de 35 años, se retractó de la denuncia previa al crimen cometido.

“Tenía una orden restrictiva respecto de la víctima”, precisó. Barrientos precisó que el imputado no ha colaborado en el esclarecimiento de los hechos. “No sé si va a declarar en el desarrollo del juicio, pero durante la investigación él no prestó declaración”, aclaró.

Hay que recordar que Gallegos Ganga no tiene antecedentes penales, por eso el Ministerio Público no solicitó una condena mayor.

Como querellante, también solicitó 20 años de cárcel el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. El encargado regional de violencia extrema de esa repartición, Carlos Rozas, sostuvo que “estamos empecinados que efectivamente se haga justicia” en este lamentable crimen.

CÍRCULO DE

VIOLENCIA

Al tribunal curicano llegaron decenas de familiares y amigos de la víctima. Entre ellos destacó la presencia de su padre, Luis Machuca, quien puntualizó que “solo Dios puede perdonar al asesino de mi hija, yo no. Espero que la justicia haga su trabajo de dejarlo solo porque lo que ocurrió fue un hecho grave”.

El hombre reconoció que el imputado había protagonizado varios hechos violentos antes de llegar al femicidio. Incluso, habló de un intento de atropello en que Rita Machuca resultó lesionada, hecho que ella misma le relató.

“Me dijo papá sabís que no quiero tapar el sol con un dedo. Una vez me tiró una puñalada y me hice a un lado o casi me la pega. También le pasó a llevar la mano con la rueda del auto”, acotó.

El primer testigo en estrado fue la hija menor del matrimonio. La joven, de 14 años, confirmó que había episodios dentro de su hogar.