Pequeños ganaderos recibieron máquinas ordeñadoras en Rauco

Cinco beneficiados con proyecto de Indap. Con esto se verán facilitados los procesos de extracción de leche y disminuirán las pérdidas.

RAUCO. En el predio de la usuaria del Programa de Desarrollo de Acción Local (Prodesal), Emelinda Fuentes, se realizó una pequeña ceremonia de entrega de cinco máquinas de ordeña mecánica, obtenidas por pequeños ganaderos de la comuna gracias a proyecto de Incentivo al Fomento Productivo (IFP), principal instrumento de Indap para apoyar la inversión de los pequeños agricultores asesorados por Prodesal.

Este incentivo se basa en un aporte económico no reembolsable del 90% del valor total del proyecto, con un tope de cerca de 1 millón trescientos mil pesos, para que los pequeños agricultores puedan ir mejorando su maquinaria o construcciones para su sistema productivo, incluyendo tecnologías que apuntan a mejorar su calidad de vida.

En esta ocasión, los usuarios beneficiados fueron: Emelinda Fuentes, María Jofré y Zunilda Yáñez, ordeñadores de vacas en el sector La Copa; también Karina Valdivia, del sector Tricao y José Widdles del sector El Parrón; quienes realizan ordeña de cabras lecheras. Con la aprobación de este proyecto, los usuarios verán facilitados sus procesos de extracción, disminuyendo pérdidas, mejorando la calidad higiénica del producto obtenido, acortando el tiempo de obtención de los productos, entre otros beneficios.

Cabe destacar que este tipo de proyecto de Prodesal es pionero a nivel provincial, favoreciendo con máquinas de ordeña móviles de marca Delaval, las que tienen un costo aproximado de un millón y medio de pesos.

BENEFICIOS

“Con esta tecnología se espera mejorar la calidad microbiológica de la leche, aumentando de esta manera su calidad, facilitando su extracción, pudiendo de manera potencial, subir el número de ordeñas a dos diarias, incrementando la cantidad de leche producida sin tener que elevar la cantidad de hembras en ordeña, mejorando considerablemente con todos estos beneficios, la calidad de vida de estos pequeños ganaderos de la comuna. Se busca también fomentar la producción de leche de cabra, que tiene características bioquímicas que la hacen más beneficiosa para el consumo humano que la de vaca”, dijo Carlos Krauss Abusleme, médico veterinario del Prodesal de Rauco.

En la oportunidad, estuvo presente el médico veterinario de la empresa Delaval, Cristian Muñoz, junto al técnico especialista en mantención de estas máquinas, quienes entregan asesoría personalizada de manera gratuita a los beneficiados, para enseñar el correcto uso y mantención de las ordeñadoras.

En la ceremonia de entrega de estas cinco máquinas, estuvo presente el alcalde de Rauco, Enrique Olivares, quien se mostró muy contento con este logro, que significó más de 6 millones y medio de pesos de apoyo.

“Estoy muy contento al poder entregar estas máquinas de ordeña, ya que beneficiará a los usuarios de Prodesal, alivianando la carga de lo que significa la ordeña, que es un trabajo muy duro. Yo siempre apoyaré estos programas, ya que yo también viví la vida del campo, entonces sé perfectamente el esfuerzo que conlleva este tipo de labores”, manifestó el alcalde de Rauco.

Por su parte, Karina Valdivia, usuaria Prodesal y beneficiada de este proyecto se manifestó muy contenta y agradecida de obtener estos beneficios.

“Estoy feliz por este apoyo que me entregaron, este beneficio me ayuda porque me facilita enormemente el trabajo, quiero agradecer al municipio y a Prodesal ya que con esta ayuda puedo sacar más leche y de una mejor calidad, lo que lleva a que mi negocio vaya mejorando día a día”.