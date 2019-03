Pavimentos mejoran la vida en sectores rurales de Curicó

Adelantos. Alcalde Javier Muñoz enfatizó que el trabajo continúa para seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos en todo el sector de Los Niches y Potrero Grande.

CURICÓ. El polvo en verano y el barro en invierno ya son cosas del pasado para diversos sectores de Los Niches y Potero Grande. La pavimentación del callejón San Luis, del camino el Zinc en Cordillerilla y del camino a Villa Primavera, han mejorado sustancialmente la vida de sus habitantes. Por lo mismo, el alcalde de Curicó, Javier Muñoz, se reunió con los vecinos de estos sectores para recorrer las obras desarrolladas mediante un convenio entre el Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno Regional del Maule.

“Los vecinos están muy contentos. Es cambiarles literalmente la vida, pero obviamente van surgiendo otras necesidades. Estamos viendo ya temas de lomos de toro, mejorar algunos refugios peatonales, en fin, una serie de temáticas que surgen particularmente en la Villa Primavera que hace tres o cuatro años no tenía agua potable, no tenía pavimentación, hoy día estamos trabajando en este camino que está próximo a ser entregado, ya se han hecho los ductos para el agua potable producto del proyecto de ampliación de la Red de Agua Potable de Potrero Grande y estamos pensando para trabajar en el pavimento participativo en esta villa”, comentó el alcalde Javier Muñoz.

CAMBIO NOTORIO

Los más contentos con la pavimentación son los vecinos. Carolina Peña, presidenta de la junta de vecinos El Zinc, donde fueron asfaltados 2,26 kilómetros, dijo que “ya se nota el cambio, ya no tenemos polvo, estamos muy contentos. La mayoría está contento por el tema del polvo. Ahora esperamos que terminen todo porque existen pequeños detalles que hay que afinar, pero tienen plazo todavía”.

María Ulloa, presidenta del comité de Agua Potable de Los Niches Bajos, al ver la evolución que tuvo el callejón San Luis (3,54 kilómetros), dijo sentirse feliz porque para ella es un orgullo vivir en el sector como se encuentra actualmente, además, porque les ha entregado mayor seguridad a los vecinos que se desplazan en bicicleta hacia sus trabajos.

“Ahora me siento feliz, orgullosa de vivir en este sector porque ahora podemos decir que ya no comemos tierra todo el año. Mucha gente que iba a trabajar se caía en las pozas de agua, quedaba toda mojada, entonces le cambió la vida a mucha gente, no solamente a mí, a todo el sector de Los Niches. Así que feliz, agradecida del señor alcalde porque está con nosotros acá y se ve la preocupación de él, por el camino y por la gente”, destacó.

Mientras que Alejandra Arenas, presidenta de la junta de vecinos El Retamo, que comparte con el callejón San Luis, valoró la preocupación que ha tenido el alcalde Javier Muñoz por el estado de las obras y la deferencia que tuvo con ellos por reunirse en terreno.

“Ahora vino el alcalde a ver que no hubiera ningún problema, que estuviera el camino todo como tenía que ser y está todo bien. Ya no hay tierra, entonces es más rápido porque si nos demorábamos antes 10 minutos ahora son cinco. Estamos muy contentos ahora esperando que entreguen el camino para hacer la inauguración”, indicó.

MÁS MOVILIZACIÓN

Otro de los caminos intervenidos es el que va desde la Echaurrina a Quebrada Onda (1,52 kilómetros), donde se encuentra la Villa Primavera. Ahí su presidenta Elizabeth Dantón, reconoció que ha sido un gran avance para el sector, principalmente porque ahora les es más fácil acceder al transporte público. “Cambió harto todo porque ahora los vehículos duran más, hay más movilización porque ya están llegando los minibuses para este sector, antes eran solamente los Buses Cortés, pero ahora los minibuses Fenix también están pasando”, mencionó.

La dirigente también destacó que “generalmente todas las casas que están a la orilla, antes sufrían de un polvo que uno no se aguanta de estar en la casa. Todos los días las mamás limpian, sacuden y el polvo era algo terrible, pero ahora es algo que no tendremos más”.

NUEVOS PROYECTOS

Todo progreso produce una nueva necesidad, por lo mismo el alcalde Javier Muñoz ya está trabajando con los vecinos de estos sectores, para nuevos proyectos que permitan entregar mayor seguridad vial y también para seguir mejorando los caminos rurales, mediante programas de pavimentos participativos en que existen aportes municipales y de los vecinos para su realización. Por lo mismo, el jefe comunal manifestó que “el trabajo continúa para seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos en todo el sector de Los Niches y Potrero Grande”.